Εκρήξεις στο Κίεβο - Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Βίντεο από την περιοχή που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο παρουσιάζουν εικόνες από πλήγμα στις εγκαταστάσεις πετρελαίου του Νοβοροσίσκ

Έκρηξη

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από την κήρυξη συναγερμών από την ουκρανική πολεμική αεροπορία ενόψει ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να αποκρούσει ρωσική επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα, έκαναν γνωστό οι στρατιωτικές αρχές.

Βίντεο από την περιοχή που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο παρουσιάζουν εικόνες από πλήγματα στις εγκαταστάσεις πετρελαίου του Νοβοροσίσκ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία Κίεβο ρωσικά πλήγματα
