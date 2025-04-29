Εκρήξεις στο Κίεβο - Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από την κήρυξη συναγερμών από την ουκρανική πολεμική αεροπορία ενόψει ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Preliminary strike on Novorossiysk with a Neptune cruise missile.

These Kyiv made missiles are also famous sinking cruiser moscow for the first time in the history. pic.twitter.com/n01NgLKXCN April 28, 2025

Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να αποκρούσει ρωσική επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα, έκαναν γνωστό οι στρατιωτικές αρχές.

Βίντεο από την περιοχή που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο παρουσιάζουν εικόνες από πλήγματα στις εγκαταστάσεις πετρελαίου του Νοβοροσίσκ.

Preliminary strike on Novorossiysk with a Neptune cruise missile.

These Kyiv made missiles are also famous sinking cruiser moscow for the first time in the history. pic.twitter.com/n01NgLKXCN — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) April 28, 2025

After two months in which Ukraine stopped all strikes on Russian oil infrastructure (which is the ONLY thing Putin cares about), it's over.



Suspected to be Neptune missiles have just struck Novorossiysk's oil gear. pic.twitter.com/AWpcthpnBH — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 28, 2025

Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.