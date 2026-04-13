Τραμπ για Όρμουζ: Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί

Σε ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στα ιρανικά λιμάνια από τις 5 το απόγευμα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social πως όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Τραμπ αναφέρει:

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

Νωρίτερα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) έστειλε σημείωμα προς τους ναυτικούς, ενημερώνοντας πως ο στρατός «θα προχωρήσει (στις 5 το απόγευμα) σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, και θα τον εφαρμόσει σε όλη την κυκλοφορία των πλοίων, ανεξαρτήτου σημαίας».

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», ανέφερε το σημείωμα.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω του Στενού του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», σημείωνε η CENTCOM.

Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», επισήμανε, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών (και) θα υπόκεινται σε έλεγχο.

Φρουροί της Επανάστασης: «Παραβίαση της εκεχειρίας η μετακίνηση στρατιωτικών σκαφών προς το Στενό»

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ναυτικό του IRGC, στην τελευταία του δήλωση, αναφέρει ότι, «σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αμερικανοσιωνιστή εχθρού, η διέλευση πολιτικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ επιτρέπεται υπό έξυπνη διαχείριση και έλεγχο, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς. Ωστόσο, οποιαδήποτε στρατιωτικά σκάφη σκοπεύουν να πλησιάσουν το Στενό με οποιοδήποτε πρόσχημα, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα αντιμετωπιστούν αυστηρά και σκληρά».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.



Πηγή: skai.gr

