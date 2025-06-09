Ο Καναδάς θα διαθέσει φέτος το 2% του ΑΕΠ του στην άμυνα για την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ "μισή δεκαετία νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα" λόγω "των απειλών που πληθαίνουν", ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

"Η προ πολλού διαδεδομένη αντίληψη σύμφωνα με την οποία η γεωγραφική θέση του Καναδά θα μας προστάτευε είναι όλο και πιο απαρχαιωμένη", δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης ότι ο Καναδάς θέλει να μειώσει τη στρατιωτική του εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Κάρνεϊ, "οι απειλές που προέρχονται από έναν κόσμο πιο επικίνδυνο και πιο διχασμένο κλονίζουν τη διεθνή τάξη".

Μιλώντας για "ξαφνική αφύπνιση" του Καναδά, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε μεταξύ των διαφόρων απειλών αυτήν από τη Ρωσία αλλά και από την Κίνα, προσθέτοντας ότι η νέα αμερικανική στάση στο διεθνές επίπεδο έχει επίσης σοβαρές συνέπειες.

"Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να εξαργυρώνουν την ηγεμονία τους: χρεώνουν την πρόσβαση στις αγορές τους και μειώνουν τις συνεισφορές τους στη συλλογική μας ασφάλεια", εξήγησε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Σε αυτό το πλαίσιο, και επειδή ο καναδικός στρατιωτικός εξοπλισμός "έχει γεράσει", η Οτάβα σκοπεύει να επενδύσει σε νέα υποβρύχια, πλοία, ραντάρ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αισθητήρες στην Αρκτική.

Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε εκ νέου ότι η κυριαρχία της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και ότι ο Καναδάς προσπαθεί να "ενισχύσει τη διατλαντική ασφάλεια, κυρίως με τη συμμετοχή του στο ReArm Europe", μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Σήμερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να ζητήσει κατά τη διάρκεια συνόδου στο Λονδίνο την αύξηση κατά 400% των δυνατοτήτων της αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της Συμμαχίας, για την αντιμετώπιση κυρίως μιας Ρωσίας που "σπέρνει τον τρόμο από τον ουρανό".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

