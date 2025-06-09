Η προσέλευση των Ιταλών πολιτών, οι οποίοι επέλεξαν να εκφράσουν την βούλησή τους για τα πέντε δημοψηφίσματα που αφορούσαν τα εργασιακά δικαιώματα και την παροχή της υπηκοότητας στους ξένους πολίτες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν ξεπέρασε το 30%.

Κατά συνέπεια, το αποτέλεσμά τους είναι άκυρο, διότι ο σχετικός νόμος ορίζει ότι για να θεωρηθεί έγκυρο το κάθε δημοψήφισμα, πρέπει να ψηφίσει τουλάχιστον το 50%+1 των εχόντων δικαίωμα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε: «ο μόνος πραγματικός στόχος του δημοψηφίσματος αυτού ήταν να πέσει η κυβέρνηση. Στο τέλος, όμως, οι Ιταλοί εκφράσθηκαν υπέρ της πτώσης της αντιπολίτευσης».

Υπενθυμίζεται ότι τα κόμματα της συντηρητικής κυβερνητικής συμμαχίας που κυβερνά την χώρα είχαν ταχθεί υπέρ της αποχής, ενώ οι μεγαλύτερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης (Δημοκρατικό Κόμμα, Πέντε Αστέρια και Ιταλική Αριστερά με Οικολόγους) υποστήριξαν το «ναι» στα δημοψηφίσματα.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε, παράλληλα, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα αναλάβει πρωτοβουλία με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των υπογραφών που είναι αναγκαίος για να ζητείται η διοργάνωση δημοψηφίσματος. Μέχρι σήμερα, ο σχετικός αριθμός είναι 500.000 υπογραφές.

Από τους Ιταλούς ριζοσπάστες και το κόμμα «Περισσότερη Ευρώπη», οι οποίοι στήριξαν το δημοψήφισμα για την χορήγηση της υπηκοότητας, υπογραμμίζεται ότι «κέρδισε η οργανωμένη αποχή, η οποία ευνοήθηκε από την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και από μια αυθόρμητη μορφή αποχής».

Σε ό,τι αφορά τα τέσσερα δημοψηφίσματα για την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, οι πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες ψήφισαν «ναι» σε ποσοστό που κυμαίνεται από το 85% μέχρι το 88%. Για το δημοψήφισμα που ζητούσε την μείωση του απαιτούμενου χρόνου, από δέκα σε πέντε έτη, ώστε να μπορεί να χορηγείται η ιταλική υπηκοότητα σε ξένους πολίτες που ζουν μόνιμα στην χώρα, ψήφισε υπέρ το 62% των πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες.

