Alex Cooper: Kαταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση από προπονήτριά στο πανεπιστήμιο

Η Alex Cooper, γνωστή από το δημοφιλές podcast της, φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από την προπονήτριά της στο Boston University, μέσω της νέας της σειράς ντοκιμαντέρ Call Her Alex, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca 2025 και προβάλλεται από την Τρίτη στο Hulu.

Σύμφωνα με το People, η Cooper αναφέρει ότι κατά το δεύτερο έτος των σπουδών της η τότε προπονήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου, Nancy Feldman, άρχισε να “εστιάζει υπερβολικά” σε εκείνη, κάνοντας συχνά προσωπικά σχόλια για την εμφάνισή της και επιδιώκοντας να βρίσκονται μόνες τους.

Η 30χρονη υποστηρίζει ότι η προπονήτρια άγγιζε το πόδι της, έκανε σχόλια για τη σεξουαλική της ζωή και τη μετέφερε με το αυτοκίνητο σε μαθήματα χωρίς τη θέλησή της.

«Ένιωθα πολύ άβολα», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ, προσθέτοντας ότι φοβόταν για την υποτροφία της, αν δε συμμορφωνόταν.

Όπως εξηγεί, ενημέρωσε τους γονείς της και συμβουλεύτηκαν νομικούς, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι μια πιθανή νομική διαδικασία θα ήταν χρονοβόρα.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξε επίσημη καταγγελία προς το πανεπιστήμιο, ενώ η Feldman δεν απολύθηκε ποτέ και αποσύρθηκε το 2022.

Η Cooper δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο έτος των σπουδών της, όμως διατήρησε την πλήρη υποτροφία της.

Το Boston University δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις καταγγελίες.

Πηγή: skai.gr

