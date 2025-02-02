Ο Καναδάς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά των τελωνειακών δασμών Τραμπ

Ο Καναδάς θα προσφύγει ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κατά των νέων τελωνειακών δασμών που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε σήμερα γνωστό από καναδική κυβερνητική πηγή.

«Η καναδική κυβέρνηση θεωρεί ξεκάθαρα ότι αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί συνιστούν παραβίαση των δεσμεύσεων» των ΗΠΑ ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που συνδέει τις δύο χώρες, της ACEUM, πρόσθεσε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο Καναδάς θα καταθέσει προσφυγή και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ACEUM, στην οποία συμμετέχει επίσης το Μεξικό.

Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά της ότι θα ανακοινώσει αύριο, Δευτέρα, περισσότερες λεπτομέρειες για τους ανταποδοτικούς δασμούς που έδωσε εντολή να επιβληθούν σε βάρος των αμερικανικών προϊόντων, μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει δασμούς 25% σε όλα τα προϊόντα που έρχονται από το Μεξικό.

Σε ομιλία της έξω από τη μεξικανική πρωτεύουσα, η πρόεδρος δήλωσε πως οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην αμερικανική οικονομία, καθώς θα προκαλέσουν αύξηση των τιμών, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι η μεξικανική κυβέρνηση έχει σχέσεις με τα καρτέλ των ναρκωτικών και επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει τίποτα για να σταματήσουν την παράνομη πώληση ναρκωτικών στη χώρα τους ούτε για να αντιμετωπίσουν το «σοβαρό πρόβλημα» που έχουν με τους εθισμένους στη φαιντανύλη, για το οποίο επισήμανε πως δεν πρόκειται να λυθεί με δασμούς.

Η κυριαρχία του Μεξικού είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε επίσης η Κλαούντια Σέινμπαουμ, ενώ δήλωσε απευθυνόμενη στους Μεξικανούς που ζουν στις ΗΠΑ ότι, αν θέλουν να επιστρέψουν στο Μεξικό, θα γίνουν δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες.

Η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε πάντως ότι θα ήταν καλύτερα να συνομιλήσουμε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αντί να «πολεμήσουμε» μαζί της και πως η λογική θα πρέπει να επικρατήσει, αν και, όπως υπογράμμισε, δεν της λείπει το θάρρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

