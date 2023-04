Μέρι Εντζί: Η υπουργός Εμπορίου του Καναδά καταδικάζει έγκλημα μίσους σε τέμενος

Η υπουργός Εμπορίου του Καναδά Μέρι Εντζί καταδίκασε χθες, Σάββατο, έγκλημα μίσους σε τέμενος, σημειώνοντας ότι το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με ισλαμικό σύλλογο, φαίνεται ότι περιελάμβανε απόπειρα σκισίματος αντιτύπου του Κορανίου, δεν έχει θέση στην καναδική κοινωνία.

Ο Ισλαμικός Σύλλογος του Μάρκαμ (ISM) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ένα άτομο μπήκε την Πέμπτη μέσα στο τζαμί του Μάρκαμ, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια του Τορόντο, και όπως φαίνεται έσκισε ένα Κοράνι, έβαλε τις φωνές στους πιστούς και στη συνέχεια προσπάθησε να τους παρασύρει με το όχημά του.

«Αναστατώθηκα πολύ όταν άκουσα για τα βίαια εγκλήματα μίσους και την ρατσιστική συμπεριφορά στον Ισλαμικό Σύλλογο του Μάρκαμ», αναφέρει η Εντζί σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η υπουργός δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για το περιστατικό, αλλά σημειώνει: «Αυτή η βία και ισλαμοφοβία δεν έχει θέση στις κοινότητές μας».

Deeply disturbed to hear of the violent hate crimes and racist behaviour at the Islamic Society of Markham. To Muslims in Markham and Canada, I stand with you. (1/3) https://t.co/sHCSlwI5Ts