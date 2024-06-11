Καναδάς: "Επιδημία" κλοπών αυτοκινήτων με επίκεντρο το Μόντρεαλ και το Τορόντο

Ο κάτοικος του Μόντρεαλ Ζάκαρι Σιτσιλιάνι ανακάλυψε πρόσφατα ότι το αυτοκίνητό του είχε απλώς εξαφανιστεί, πιθανόν στο πλαίσιο της "επιδημίας" κλοπών αυτοκινήτων που παρατηρείται στον Καναδά.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Καναδά έχει χαρακτηρίσει "εθνική κρίση" το φαινόμενο αυτό, με κλεμμένα αυτοκίνητα να μεταφέρονται από το λιμάνι του Μόντρεαλ σε μάντρες του εξωτερικού προς πώληση.

Ο Σιτσιλιάνι λέει στο AFP ότι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στον τόπο της κλοπής και ως εκ τούτου θεωρεί ότι οι δράστες πιθανόν να χρησιμοποίησαν μια συσκευή η οποία υποκλέπτει και αντιγράφει τη συχνότητα του ηλεκτρονικού κλειδιού που χρησιμοποιείται για να ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου και να ξεκινήσει τον κινητήρα.

"Η εξέλιξη της τεχνολογίας για την εκκίνηση των αυτοκινήτων έχει παράσχει ένα επίπεδο ευκολίας στους οδηγούς των οχημάτων, αλλά ταυτόχρονα και μια δυνατότητα σε σπείρες του οργανωμένου εγκλήματος να κλέβουν ευκολότερα οχήματα", είπε στο AFP ο Σκοτ Γουέιντ, αξιωματικός της υπηρεσίας στο Οντάριο.

Χιλιάδες οχήματα έχουν κλαπεί σε μεγάλες πόλεις στο Κεμπέκ και στο Οντάριο--τις δύο πολυπληθέστερες επαρχίες της χώρας--κατά τους τελευταίους μήνες.

Τα περισσότερα καταλήγουν στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Λίγα μόνο έχουν βρεθεί από την αστυνομία ή από κάποιους ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν συσκευές εντοπισμού τοποθετημένες μέσα στο όχημά τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αστυνομίας, οι περισσότερες κλοπές καταγράφονται στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο.

Στο Τορόντο, οι κλοπές αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών από το 2021 ως το 2023 αυξήθηκαν κατά 150% σε σχέση με την εξαετία που προηγήθηκε.

Κατά το ίδιο διάστημα οι κλοπές αυξήθηκαν κατά 58% στο Κεμπέκ και 48% στο Οντάριο.

Τα αυτοκίνητα στις περισσότερες περιπτώσεις εκλάπησαν νύχτα από τον δρόμο όταν οι ιδιοκτήτες τους κοιμούνταν, αλλά κάποιες φορές εκλάπησαν και υπό την απειλή περιστρόφου.

Σε μια περίπτωση, ένας χειριστής ρυμουλκού για φορτηγά στην Οτάβα συνελήφθη επειδή επιχείρησε να κλέψει μέρα μεσημέρι ένα όχημα παρκαρισμένο σε κεντρικό δρόμο.

Μεγάλες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές

Το κύμα κλοπών έχει τις ρίζες του στην πανδημία του κορονοϊού το 2020, όταν οι περιορισμοί για λόγους δημόσιας υγείας ουσιαστικά προκάλεσαν μείωση στον αριθμό των οχημάτων που κατασκευάστηκαν, λένε ειδικοί.

Το πρόβλημα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που ακολούθησε προκάλεσε "πολύ μεγάλη ζήτηση, ενώ ο εφοδιασμός βρισκόταν στα χαμηλότερα επίπεδα", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μόντρεαλ Γιανίκ Ντεμαρέ.

Σύμφωνα με τον Γουέιντ, τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται σήμερα πίσω από τα περισσότερα περιστατικά κλοπών προκειμένου "να εφοδιάζουν τις ξένες αγορές".

Το 2023 ο αριθμός των κλοπών αυτοκινήτων που διαπράχτηκαν από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος αυξήθηκε κατά 62% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες εκείνη τη χρονιά έδωσαν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε κατόχους αυτοκινήτων που κλάπηκαν στον Καναδά, μια αύξηση κατά 254% σε σχέση με το 2018.

Σύμφωνα με τον Ντεμαρέ, τα περισσότερα κλεμμένα οχήματα μεταφέρονται μέσω του λιμανιού του Μόντρεαλ, λέει ο Ζορζ Ινί, διευθυντής της Ένωσης Προστασίας Οχημάτων, μιας οργάνωσης υπεράσπισης των καταναλωτών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, που βρίσκεται στις ακτές του ποταμού Άγιος Λαυρέντιος, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, "συνδέοντας τον ανατολικό Καναδά και τη βιομηχανική ενδοχώρα της Βόρειας Αμερικής με περισσότερες από 140 χώρες", λέει ο Ινί.

"Η πρόκληση είναι να παρεμποδίσουμε τη διακίνηση του μικρού ποσοστού αυτών των παράνομων αγαθών χωρίς να πλήξουμε την οικονομία μας επιβραδύνοντας το εμπόριο", λέει η Ανί Μποσεζούρ, η περιφερειακή διευθύντρια αρμόδια για το Κεμπέκ της Καναδικής Ενωσης Συνοριακών Υπηρεσιών και σημειώνει ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο κοντέινερ περνούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Μόντρεαλ.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες οργάνωσε σύνοδο για τις κλοπές αυτοκινήτων με την αστυνομία, δεσμεύτηκε να καταστήσει παράνομη την πώληση και χρήση συσκευών υποκλοπής κλειδιών.

Ο Τριντό ανακοίνωσε επίσης αυστηρότερες ποινές για τους κλέφτες αυτοκινήτων και περισσότερους πόρους για τη συνοριακή υπηρεσία του Καναδά.

Στο μεταξύ, στο Τορόντο όπως και στο Μόντρεαλ, πολλαπλασιάζονται οι ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιχειρούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες κλεμμένων αυτοκινήτων να τα βρουν.

Ωστόσο, οι χρήστες τους συχνά πληροφορούν τα νέα θύματα κλοπής ότι τα αυτοκίνητά τους προφανώς είναι πλέον μακριά, μέσα σε κάποιο κοντέινερ με προορισμό μάντρες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε κάποια άλλη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

