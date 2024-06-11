Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την αστυνομία της Φλόριντα, που καταγράφει την εξουδετέρωση ληστή τράπεζας, ο οποίος κρατούσε ομήρους, από ελεύθερο σκοπευτή.

Το βίντεο δόθηκε τώρα στην δημοσιότητα αλλά αφορά περιστατικό που έγινε στις 6 Φεβρουαρίου 2024, στην Fort Myers Bank of America.

Ο 36χρονος Sterling Alavache είχε εισβάλει στην τράπεζα οπλισμένος με μαχαίρι και ισχυριζόταν ότι είχε βόμβα. Κρατούσε 2 ομήρους ενώ έξω από το κτίριο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας πράκτορες του FBI.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη, ο ληστής έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό του ενός από τους δύο ομήρους. Τότε ένας ελεύθερος σκοπευτής της ομάδας SWAT πυροβόλησε μία φορά, πετυχαίνοντας τον Alavache στο κέντρο του μετώπου και σκοτώνοντας τον ακαριαία.

Το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι ο ληστής δεν ήταν σε καθαρή θέση βολής αλλά πίσω από τον πάγκο του ταμεία, και η σφαίρα διαπέρασε την οθόνη υπολογιστή που τον μισοέκρυβε.

Στη συνέχεια οι όμηροι φεύγουν τρέχοντας ενώ οι άνδρες της ομάδας SWAT εισβάλλουν στον χώρο με χειροβομβίδες κρότου λάμψης για αντιπερισπασμό, ώσπου να επιβεβαιωθεί ότι ο ύποπτος δεν αποτελούσε πλέον απειλή.

Πηγή: skai.gr

