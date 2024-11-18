Οι καναδικές Αρχές απέτρεψαν την περασμένη εβδομάδα απόπειρα δολοφονίας από το Ιράν που είχε στόχο τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έργουιν Κότλερ, δεινό επικριτή της Τεχεράνης, σύμφωνα με την εφημερίδα Globe and Mail.

Επικαλούμενη ανώνυμη πηγή, η αγγλόφωνη εφημερίδα αποκαλύπτει σήμερα ότι ο Έργουιν Κότλερ, ενημερώθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου ότι κινδύνευε να δολοφονηθεί μέσα σε 48 ώρες από Ιρανούς πράκτορες.

Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αρχές αρνήθηκαν να προβούν σε άμεσο σχόλιο.

Ο 84χρονος εβραίος δικηγόρος, στήριγμα του Ισραήλ, διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης από το 2003 έως το 2006.

Ο Κόλτερ έχει προκαλέσει εδώ και χρόνια την οργή του Ιράν λόγω της εκστρατείας του προκειμένου οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, να εγγραφούν από τον Καναδά στον κατάλογό του με τις τρομοκρατικές οντότητες.

Ο Κότλερ αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή το 2015 αλλά παρέμεινε πολύ ενεργός σε πολλές οργανώσεις που μάχονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο.

Ήδη είχε αστυνομική προστασία τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ όπου είχαν εισχωρήσει μαχητές της Χαμάς από τη γειτονική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την πηγή της Globe and Mail, το όνομα του Κότλερ εμφανίζεται επίσης σε μια έρευνα στις ΗΠΑ σε σχέση με την απόπειρα δολοφονίας της Μασίχ Αλινετζάντ, Ιρανοαμερικανίδας δημοσιογράφου και αντιφρονούσας, στη Νέα Υόρκη το 2022.

Η Οτάβα, η οποία διέρρηξε τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ιράν πριν από δέκα και πλέον χρόνια, έβαλε τους Φρουρούς της Επανάστασης στη μαύρη λίστα της, κατηγορώντας το ισλαμικό καθεστώς ότι "επιδεικνύει περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα" και θέλει να "αποσταθεροποιήσει τη διεθνή τάξη".

Η κόρη του Κότλερ, η Μίχαλ Κότλερ-Γουνς, είναι Ισραηλινή πολιτικός και διπλωμάτης η οποία ήταν μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου από το 2020 έως το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.