Στάρμερ μετά από συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο: Σημαντικές οι ισχυρές σχέσεις

Λονδίνο, θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έχει μία «συνεπή, ανθεκτική και γεμάτη σεβασμό σχέση» με την Κίνα, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο κ. Στάρμερ είπε ότι οι ισχυροί δεσμοί με την Κίνα είναι σημαντικοί για την ευρύτερη διεθνή κοινότητα και μετά τη συνομιλία των δύο πρότεινε μία πλήρη διμερή συνάντηση στο εγγύς μέλλον.

Συμπλήρωσε ότι ελπίζει σε επίσκεψη της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς στο Πεκίνο για την αναθέρμανση των διμερών οικονομικών σχέσεων

Ο κ. Στάρμερ έγινε ο πρώτος ηγέτης του Ην. Βασιλείου που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κίνας εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, μετά από την Τερέζα Μέι.

Η προσέγγιση της βρετανικής κυβέρνησης υπό τους Εργατικούς ανησυχεί τους σφοδρούς επικριτές της κινεζικής επιρροής στους κόλπους των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης.

Πολιτικοί σχολιαστές επισημαίνουν παράλληλα ότι η προσπάθεια Στάρμερ να φέρει τη Βρετανία πιο κοντά στην Κίνα θα έχει αρνητική υποδοχή από τον επόμενο Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και το επιτελείο του.

Ο πρόεδρος Σι από την πλευρά του σχολίασε πως μια νέα «στρατηγική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών θα επέτρεπε συμπράξεις σε καινούριους τομείς.

Πηγή: skai.gr

