Ντάουνινγκ Στριτ για Ουκρανία: Οι δημόσιες αναφορές σε επιχειρησιακά ζητήματα ωφελούν μόνο τον Πούτιν

Η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία είναι «θωρακισμένη» και πρόκειται να ενισχυθεί, δήλωσαν αντιστοίχως σήμερα το απόγευμα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

Στο ερώτημα αν η Βρετανία σκοπεύει να ακολουθήσει το αμερικανικό παράδειγμα και να εξουσιοδοτήσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ήταν φειδωλοί στις δηλώσεις τους.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων ο κ. Χίλι είπε ότι οι ανακοινώσεις τέτοιων λεπτομερειών «διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή ασφάλεια και το μόνο πρόσωπο που ωφελείται από τις δημόσιες αναφορές είναι ο πρόεδρος Πούτιν».

Στο ίδιο μήκος κύματος εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου σχολίασε, σύμφωνα με τον Guardian, πως «κανένας πόλεμος δεν κερδήθηκε μόνο με ένα συγκεκριμένο κομμάτι εξοπλισμού» και πως «η παροχή συγκεκριμένων λεπτομερειών επί επιχειρησιακών ζητημάτων το μόνο που θα έκανε θα ήταν να ωφελήσει τον Πούτιν».



