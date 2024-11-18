Θάνατος 10 νεογνών στην Τουρκία: Η απάτη υγείας που συγκλόνισε τη χώρα

Δέκα νεογέννητα πέθαναν σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θύματα μιας τεράστιας απάτης σε βάρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης: η δίκη των υπευθύνων αυτού του χειρότερου σκανδάλου υγειονομικής περίθαλψης που έχει σημειωθεί εδώ και χρόνια στην Τουρκία ξεκίνησε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Στο δικαστήριο, όπου συνέρρευσε σήμερα τεράστιο πλήθος δημοσιογράφων και συγγενών των θυμάτων, δικάζονται 47 ύποπτοι με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε αυτήν τη «συμμορία των νεογέννητων», όπως την αποκαλεί ο τουρκικός Τύπος. Οι αρχές πιστεύουν ότι στο δίκτυο μετείχαν ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών, γιατροί, πληρώματα ασθενοφόρων και τηλεφωνητές κέντρων για επείγουσες κλήσεις. Στο πλαίσιο της απάτης υγιέστατα μωρά τοποθετούνταν, κάποιες φορές για πολλές εβδομάδες, στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νεογνολογικών κλινικών και στους γονείς τους δηλώνονταν ψευδείς ιατρικοί λόγοι.

Άλλα μωρά, που χρειάζονταν πραγματικά τέτοιες θεραπείες, δεν τις έλαβαν.

Ο στόχος ήταν οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης να αποζημιώνουν με 8.000 λίρες Τουρκίας (περίπου 220 ευρώ) την ημέρα τα ιδιωτικά νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν τα βρέφη – εκτός από τα ποσά που πλήρωναν οι γονείς. Τα κέρδη τα μοιράζονταν στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έκτασης 1.400 σελίδων, από αμέλεια και κακομεταχείριση πέθαναν τουλάχιστον δέκα βρέφη στις νεογνολογικές μονάδες των νοσοκομείων αυτών. Στα τέλη Οκτωβρίου είχαν κατατεθεί 350 μηνύσεις για την υπόθεση αυτήν, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Τη νύχτα που γέννησα, το μωρό μου ήταν καλά. Την επομένη, μας είπαν ότι το μωρό μας είχε τρεις θρομβώσεις, εμφάνισε υπέρταση και αναπνευστική δυσχέρεια (…) Μετά μας είπαν ότι θα το μετέφεραν», αφηγήθηκε στο πρακτορείο Anadolu η Ναζλί Άχι, η οποία γέννησε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 2023. Το μωρό της πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, αφού εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός από τα νοσοκομεία που έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών.

«Αν μας έλεγαν ότι θέλουν χρήματα θα τους έδινα δισεκατομμύρια για να μου δώσουν το παιδί μου», πρόσθεσε η μητέρα.

Διαδηλώτριες τοποθέτησαν το πρωί άδεια καροτσάκια περιπάτου έξω από το δικαστήριο όπου διεξάγεται η δίκη. «Τα νεκρά μωρά δεν θα μεγαλώσουν» έγραφε ένα μήνυμα, με κεφαλαία γράμματα, σε ένα από αυτά. Σε άλλα καταγγέλλονταν οι επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης του τουρκικού συστήματος υγείας.

Συνολικά εννέα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης –ένα εκ των οποίων ανήκει σε έναν πρώην υπουργό Υγείας (2013-16) προερχόμενο από το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν– και ένα επαρχιακό έκλεισαν από τις αρχές αφού αποκαλύφθηκε η απάτη. Υπάρχουν υποψίες για άλλα εννέα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, απάτη σε βάρος του δημοσίου και συγκρότηση οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος. Αν κριθούν ένοχοι μπορεί να τους επιβληθούν ποινές εκατοντάδων ετών κάθειρξης.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, που έχει δηλώσει ότι «παρακολουθεί αυτοπροσώπως» την υπόθεση αυτή, υποσχέθηκε ότι θα αντιμετωπιστούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα» οι δράστες «αυτής της βαρβαρότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

