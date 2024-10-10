Επίθεση σε UNIFIL: Θέλουμε εξηγήσεις και συγγνώμη από το Ισραήλ, λέει ο Ταγιάνι

Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην δημόσια τηλεόραση της Rai, στα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων κατά της δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο.

«Ξεκίνησε έρευνα και εμείς, τώρα, αναμένουμε εξηγήσεις και την συγγνώμη του Ισραήλ. Είναι κάτι το ασύλληπτο, να εκτοξεύονται βλήματα όλμων κατά της βάσης της Unifil. Πρέπει να μην επαναληφθούν ποτέ πιά, τα όσα συνέβησαν τις περασμένες ημέρες», δήλωσε ο Ταγιάνι.

