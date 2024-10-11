ΟΗΕ-Λίβανος-Ισραήλ: Η ασφάλεια των κυανόκρανων στον Λίβανο κινδυνεύει

Η ασφάλεια των κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο «κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο» και η επιχειρησιακή δράση της αποστολής UNIFIL έχει ουσιαστικά σταματήσει από τις 23 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ο επικεφαλής της, ο Ζαν-Πιερ Λακρουά, μιλώντας απόψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Οι κυανόκρανοι έχουν περιοριστεί στις βάσεις τους, περνώντας σημαντικές περιόδους σε καταφύγια», είπε ο Λακρουά, τονίζοντας ότι η UNIFIL είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για μια διπλωματική λύση.

«H UNIFIL έχει εντολή να στηρίξει την εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 (σ.σ. του Συμβουλίου Ασφαλείας) αλλά επιμένουμε ότι επαφίεται στις ίδιες τις πλευρές να εφαρμόσουν όσα προβλέπονται σε αυτήν την απόφαση», είπε στο 15μελές Συμβούλιο.

Το ψήφισμα 1701 δίνει στη UNIFIL την εντολή να βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να διατηρήσει την περιοχή της μεθορίου με το Ισραήλ χωρίς οπλικά συστήματα ή άλλους ενόπλους, πέραν των μελών του τακτικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

