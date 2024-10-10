Ισραήλ: Πώς ο επικεφαλής της Μοσάντ επιδιώκει να συνδέσει τον πόλεμο της Χεζμπολάχ με μια συμφωνία με τη Χαμάς

Ο αρχηγός της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα θέλει να αξιοποιήσει την επιτυχία του Ισραηλινού Στρατού κατά της Χεζμπολάχ στο Βορρά για να πιέσει τη Χαμάς να αποδεχθεί μια συμφωνία για τους ομήρους στον Νότο, και μίλησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το ενδεχόμενο, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που μίλησε στην Jerusalem Post.



«Παρουσίασε στους Αμερικανούς την ιδέα της σύνδεσης των δύο μετώπων», ανέφερε η πηγή, εξηγώντας ότι είχε συνομιλία με τον διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, έναν από τους ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν που συμμετείχαν στις προσπάθειες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 101 αιχμαλώτων.

Πηγή: skai.gr

Πάντως, η πρόταση βρίσκεται μόνο σε αρχικό στάδιο συζήτησης, και δεν έχει ληφθεί συγκεκριμένη δράση, διευκρίνισε η πηγή. Ο Μπαρνέα διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο για τους Ισραηλινούς στις συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την οριστικοποίηση μιας τριμερούς συμφωνίας που τέθηκε για πρώτη φορά στο τραπέζι από τις ΗΠΑ στις 31 Μαΐου. Το Κατάρ και η Αίγυπτος ήταν οι κύριοι μεσολαβητές σε αυτές τις συνομιλίες με τη βοήθεια των ΗΠΑ.Οι εργασίες για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός της 31ης Μαΐου έμειναν «στον αέρα» από τότε που η Χαμάς εκτέλεσε έξι ομήρους τον Αύγουστο, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανοϊσραηλινού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν την τρομοκρατική οργάνωση ότι σαμποτάρει τη συμφωνία.Ο Μπαρνέα, ωστόσο, θέλει να εκμεταλλευτεί τη νέα ευκαιρία για να προωθήσει μια συμφωνία υπό το φως των επιτυχιών του Ισραηλινού Στρατού τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον του «δορυφόρου» του Ιράν , της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του ηγέτη της Χασάν Νασράλα.Ο Μπαρνέα θέλει να συνδέσει το κίνητρο της Χεζμπολάχ για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, με την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.Οι προσπάθειές του αναφέρθηκαν αρχικά από το Channel 12 και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από την The Jerusalem Post μέσω πηγής ασφαλείας. «Μετά τα στρατιωτικά επιτεύγματα και το πολύ αποτελεσματικό χτύπημα» εναντίον του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και δεδομένου ότι «οι Ιρανοί και η Χεζμπολάχ ζητούν» τον τερματισμό των εχθροπραξιών, «δεν μπορούμε να προωθήσουμε κατάπαυση του πυρός χωρίς ‘’ολόκληρο το πακέτο’’, δηλαδή μια συμφωνία για τους ομήρους στη Γάζα», ξεκαθάρισε η ισραηλινή πηγή ασφαλείας.Οι ΗΠΑ αρχικά ήλπιζαν ότι μια συμφωνία για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Γάζα θα δημιουργούσε επίσης προϋποθέσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ μέχρι πρόσφατα επέμενε ότι θα σταματούσε τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ μόνο με εκεχειρία στη Γάζα.Ελλείψει συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, προωθείται πλέον ο διπλωματικός διαχωρισμός των δύο μετώπων, με πιέσεις αποκλειστικά για κατάπαυση του πυρός της Χεζμπολάχ. Πρόσφατα, ωστόσο, υπήρξε προσπάθεια για επανασύνδεσή τους, με στόχο η Χεζμπολάχ και το Ιράν να πιέσουν τη Χαμάς για συμφωνία.«Υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να ασκηθεί πραγματική πίεση από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον [ηγέτη της Χαμάς Γιαχία] Σινουάρ», δήλωσε η πηγή.Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους ότι ο Σινουάρ μπορεί να απέχει από τις συνομιλίες για ομήρους στη Γάζα, επειδή πιστεύει ότι ένας περιφερειακός πόλεμος είναι στον ορίζοντα.«O Σινουάρ είναι απρόθυμος να εμπλακεί με οποιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο Μίλερ.«Νομίζω ότι είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι παρακολουθεί τι συμβαίνει στον Βορρά. Παρακολουθεί τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, και σκέφτεται ότι ίσως πρόκειται να πάρει αυτό που πάντα ήθελε, που είναι ένας γενικευμένος περιφερειακός πόλεμος», είπε ο Μίλερ.Υπέθεσε ότι η σκιά ενός γενικευμένου πολέμου «μπορεί να άλλαξε τους υπολογισμούς του [του Σινουάρ], αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πρέπει να επιστρέψει στις συνομιλίες, επειδή μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι προφανώς προς το συμφέρον του παλαιστινιακού λαού».

