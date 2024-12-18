Το Facebook κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα των παλαιστινιακών ειδησεογραφικών πρακτορείων να προσεγγίσουν το κοινό τους μέσω της πλατφόρμας, όπως αποκαλύπτει έρευνα του BBC.

Όπως διαπίστωσε στο βρετανικό δίκτυο, τα πρακτορεία ειδήσεων στα παλαιστινιακά εδάφη - δηλαδή στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - είχαν απότομη πτώση στην προσέλκυση κοινού από τον Οκτώβριο του 2023.

Το BBC είδε επίσης έγγραφα που διέρρευσαν και δείχνουν ότι το Instagram - που ανήκει επίσης στη Meta - περιόρισε σημαντικά και τα σχόλια των Παλαιστινίων χρηστών μετά τον Οκτώβριο του 2023.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, μόνο σε λίγους δημοσιογράφους του εξωτερικού έχει επιτραπεί να εισέλθουν στο έδαφος της Γάζας και αυτό, μόνο με τη συνοδεία του ισραηλινού στρατού και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καλύψει το κενό για όσους θέλουν να ακούσουν περισσότερες φωνές από τον πολιορκημένο θύλακα.

Οι σελίδες στο Facebook για ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Palestine TV, το πρακτορείο ειδήσεων Wafa και το παλαιστινιακό Al-Watan News - τα οποία λειτουργούν από το έδαφος της Δυτικής Όχθης - έγιναν ζωτικής σημασίας πηγή ενημέρωσης για πολλούς σε όλο τον κόσμο.

Το BBC News Arabic συγκέντρωσε στοιχεία από τις σελίδες 20 σημαντικών ειδησεογραφικών μέσων με έδρα την Παλαιστίνη κατά το έτος που προηγήθηκε των επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και κατά το έτος που ακολούθησε.

Ενώ κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής περιόδου, η συμμετοχή του κοινού είναι λογικό να αυξηθεί, τα στοιχεία έδειξαν μείωση 77% μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Palestine TV έχει 5,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Facebook. Οι δημοσιογράφοι του ειδησεογραφικού τμήματος μοιράστηκαν με το BBC στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μείωση 60% στον αριθμό των ανθρώπων που βλέπουν τις αναρτήσεις τους.

«Η αλληλεπίδραση περιορίστηκε εντελώς και οι αναρτήσεις μας σταμάτησαν να φτάνουν στον κόσμο», λέει ο Tariq Ziad, δημοσιογράφος του καναλιού.

Τον τελευταίο χρόνο, οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν εκφράσει φόβους ότι το διαδικτυακό τους περιεχόμενο «απαγορεύεται» από τη Meta - δηλαδή περιορίζεται στο πόσοι το βλέπουν.

Για να ελέγξει τους ισχυρισμούς αυτούς, το BBC έκανε την ίδια ανάλυση δεδομένων στις σελίδες του Facebook σε 20 ισραηλινούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, όπως οι Yediot Ahronot, Israel Hayom και Channel 13. Αυτές οι σελίδες δημοσίευσαν μεγάλο όγκο περιεχομένου σχετικό με τον πόλεμο, αλλά η αλληλεπίδραση του κοινού τους αυξήθηκε κατά σχεδόν 37%.

Η Meta έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν από Παλαιστίνιους και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων πως αποτυγχάνει να μετριάσει δίκαια τη διαδικτυακή δραστηριότητα.

Μια ανεξάρτητη έκθεση του 2021 που ανατέθηκε από την εταιρεία ανέφερε ότι αυτό δεν έγινε σκόπιμα, αλλά λόγω έλλειψης αραβόφωνων γνώσεων μεταξύ των συντονιστών. Δηλαδή, λέξεις και φράσεις ερμηνεύονταν ως προσβλητικές ή βίαιες, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αθώες.

Αλλά και πάλι, σε ανάλυση δεδομένων φάνηκε πως άλλες αραβόφωνες ειδησεογραφικές πηγές που είχαν σε άλλες χώρες την έδρα τους, όπως το Sky News Arabia και το Al-Jazeera είχαν αύξηση του κοινού κατά σχεδόν 100%.

Τι απαντά η Meta

Η Meta σχολίασε την έρευνα του BBC λέγοντας πως δεν έχει κρύψει πως έχει λάβει «προσωρινά μέτρα πολιτικής» και πως αντιμετώπισε μια πρόκληση εξισορρόπησης του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου, με το γεγονός ότι η Χαμάς ήταν τόσο εγκεκριμένη από τις ΗΠΑ όσο και χαρακτηρισμένη ως επικίνδυνη οργάνωση σύμφωνα με τις πολιτικές της ίδιας της Meta.

Ο τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε επίσης ότι οι σελίδες που δημοσιεύουν αποκλειστικά για τον πόλεμο ήταν πιο πιθανό να δουν αλλαγές. «Αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε λάθη, αλλά κάθε υπαινιγμός ότι σκόπιμα καταστέλλουμε μια συγκεκριμένη φωνή είναι απερίφραστα ψευδής», τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Τι συμβαίνει στο Instagram

Το BBC μίλησε και με πέντε πρώην και νυν υπαλλήλους της Meta για τον αντίκτυπο που λένε ότι είχαν οι πολιτικές της εταιρείας τους σε μεμονωμένους Παλαιστίνιους χρήστες.

Ένα άτομο, που μίλησε ανώνυμα, μοιράστηκε εσωτερικά έγγραφα που διέρρευσαν σχετικά με μια αλλαγή που έγινε στον αλγόριθμο του Instagram, για όσους σχολίαζαν σε αναρτήσεις. «Μέσα σε μια εβδομάδα από την επίθεση της Χαμάς, ο κώδικας άλλαξε ουσιαστικά κάνοντάς τον πιο επιθετικό απέναντι στους Παλαιστίνιους», είπε.

Παράλληλα, και ένας μηχανικός εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις αλλαγές λέγοντας πως θα μπορούσε να «εισάγει μια νέα προκατάληψη στο σύστημα κατά των Παλαιστινίων χρηστών». Η Meta επιβεβαίωσε ότι έλαβε το μέτρο αυτό, αλλά δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο για να ανταποκριθεί σε αυτό που αποκάλεσε «έξαρση του περιεχομένου μίσους», που προέρχεται από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η εταιρεία παραδέχτηκε πως οι αλλαγές πολιτικής που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Γάζας έχουν πλέον αντιστραφεί, αλλά δεν ανέφερε πότε έγινε αυτό.

Τουλάχιστον 137 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι φέρεται να έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της σύγκρουσης, αλλά λίγοι συνεχίζουν παρά τους κινδύνους.

«Πολλές πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιευτούν, καθώς είναι πολύ γραφικές - για παράδειγμα, αν ο [ισραηλινός] στρατός διαπράξει μια σφαγή και την κινηματογραφήσουμε, το βίντεο δεν θα διαδοθεί», λέει ο Omar el Qataa, ένας από τους λίγους φωτορεπόρτερ που επέλεξαν να μείνουν στη βόρεια Γάζα.

«Αλλά παρά τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις απαγορεύσεις περιεχομένου πρέπει να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε παλαιστινιακό περιεχόμενο», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.