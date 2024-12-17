Καναδάς: Πολιτική κρίση για τον Τριντό - Αυξάνονται οι εκκλήσεις να παραιτηθεί

Η κυβέρνηση του Καναδού Πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό έχει να αντιμετωπίσει μια νέα αναστάτωση με την απότομη αποχώρηση της υπουργού Οικονομικών του, Chrystia Freeland.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ένας νέος υπουργός Οικονομικών βρισκόταν στη θέση του, αλλά ο Τριντό αντιμετώπιζε εκκλήσεις από μέλη του ίδιου του (Φιλελεύθερου) Κόμματος να παραιτηθεί. Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στην είδηση, ο πρωθυπουργός είπε στους δωρητές του κόμματος σε εκδήλωση στην Οτάβα: «Προφανώς ήταν μια μέρα γεμάτη γεγονότα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα».

Στην καυστική επιστολή παραίτησής της - που δημοσιεύτηκε την ημέρα που επρόκειτο να κάνει μια οικονομική δήλωση - η Φρίλαντ ανέφερε διαφωνίες με τον επί μακρόν σύμμαχό της για το πώς να ανταποκριθεί στην απειλή των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει δεσμευτεί να επιβάλει εισφορά 25% στα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα, εκτός εάν τα κοινά σύνορα γίνουν πιο ασφαλή. Οι οικονομολόγοι λένε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία του Καναδά.

Στην επιστολή της, η Φρίλαντ κατηγόρησε την Τριντό ότι επέλεξε «δαπανηρά πολιτικά τεχνάσματα» έναντι της αντιμετώπισης της απειλής που θέτει ο «επιθετικός οικονομικός εθνικισμός» του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε αργότερα στη Φρίλαντ, λέγοντας ότι «η συμπεριφορά της ήταν εντελώς τοξική και καθόλου ευνοϊκή για τη σύναψη συμφωνιών που είναι καλές για τους πολύ δυστυχισμένους πολίτες του Καναδά».

Η Φρίλαντ είπε ότι η απόφασή της ήρθε αφού ο Τριντό της είπε, την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν την ήθελε πλέον ως την κορυφαία οικονομική σύμβουλο της κυβέρνησης. Η αποχώρησή της «τύφλωσε» την κυβέρνηση, αφήνοντας την τύχη της προγραμματισμένης οικονομικής ενημέρωσης στον αέρα για ώρες και φέρνοντας τον Τριντό και τη σαθρή μειοψηφία των Φιλελευθέρων στο χείλος του γκρεμού.

Σε ένα περαιτέρω χτύπημα, οι Φιλελεύθεροι έχασαν τον έλεγχο της έδρας της πόλης Cloverdale-Langley στη Βρετανική Κολομβία, μετά από μια νίκη των αντιπάλων Συντηρητικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήταν η τρίτη ήττα των Φιλελευθέρων στις ενδιάμεσες εκλογές της χρονιάς.

Η ξαφνική αποχώρηση της Φρίλαντ από τη θέση της υπουργού Οικονομικών νωρίτερα την ίδια ημέρα «απλώς κάνει τον Καναδά να φαίνεται αρκετά μπερδεμένος και αβέβαιος», δήλωσε στο BBC ο Κρις Σαντς, διευθυντής του Ινστιτούτου Wilson Center του Καναδά. «Ο Τριντό βρίσκεται μόνος του, όχι πολύ κοντά σε κανέναν από τους υπουργούς του, με τους πιο ταλαντούχους να έχουν φύγει», πρόσθεσε. Ο κ. Σαντς είπε ότι η νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προκάλεσε διχασμό μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά. «Απαντάτε στον Τραμπ πιέζοντας και παραμένοντας σταθεροί ή απαντάτε προσπαθώντας να βρείτε έναν τρόπο να αποφύγετε τη σύγκρουση;» ρώτησε.

«Ο Τριντό έκανε προσεγγίσεις στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης στο Μαρ-α-Λάγκο, στο κτήμα του εκλεγμένου προέδρου στη Φλόριντα, τον περασμένο μήνα για δείπνο. Αλλά η προοπτική της Φρίλαντ», είπε ο κ. Σαντς, «ήταν πιο κοντά σε αυτήν του Μεξικού -που επίσης αντιμετωπίζει απειλή δασμών- και της Μεξικανής προέδρου Claudia Sheinbaum». «Το Μεξικό έχει υιοθετήσει την ιδέα ότι τώρα είναι η ώρα να πει κανείς όχι, να απωθήσει, να πάρει μια μαχητική στάση», είπε.

«Πολλοί πολιτικοί θυμούνται τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ», πρόσθεσε.«Δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του, αλλά ο κόσμος αντιδρά σαν να είναι ήδη πρόεδρος και λαμβάνει σοβαρά μέτρα».

Η Φρίλαντ, η οποία διετέλεσε επίσης αναπληρώτρια πρωθυπουργός, ήταν επικεφαλής της Οτάβα κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ στην επιτυχή επαναδιαπραγμάτευση του συμφώνου ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού. «Ήταν μια πραγματικά αγχωτική διαδικασία για τον Καναδά», είπε ο κ. Σαντς.

Οι εκκλήσεις στον Τριντό να παραιτηθεί

Εκτός από τα μέλη του ίδιου τού κόμματός του που τον κάλεσαν να παραιτηθεί, οι τρεις ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης του Καναδά δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ο Τριντό πρέπει να φύγει.

Ο Pierre Poilievre, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, ζήτησε τη διεξαγωγή ομοσπονδιακών εκλογών το συντομότερο δυνατό. «Όλα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Απλώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», είπε. «Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές στον Καναδά πρέπει να διεξαχθούν τον Οκτώβριο, το αργότερο».

Η Laura Stephenson, πρόεδρος του τμήματος πολιτικών επιστημών στο Western University, είπε στο BBC ότι δεν είναι σαφές ότι μια αλλαγή στην ηγεσία θα επηρεάσει τη σημερινή δυναμική ΗΠΑ-Καναδά. «Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα αντιδράσει διαφορετικά στον Πουλιέβρε από τον Τριντό», είπε.

Μετά από εννέα χρόνια στην εξουσία, ο Τριντό αντιμετώπισε αυξανόμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί λόγω ανησυχιών ότι είναι βαρίδι για την τύχη του κόμματός του. Το ποσοστό αποδοχής του ηγέτη των Φιλελευθέρων έχει πέσει κατακόρυφα από 63% όταν εξελέγη για πρώτη φορά στο 28% τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έναν ερευνητή δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Φιλελεύθεροι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια καταστροφική ήττα από τους Συντηρητικούς, εάν πραγματοποιηθούν εκλογές σήμερα. Ορισμένα φιλελεύθερα μέλη του κοινοβουλίου πίεζαν τον Τριντό εδώ και μήνες να παραιτηθεί - οκτώ βουλευτές εξέφρασαν δημόσια αυτή την άποψη τη Δευτέρα, ανέφερε η καναδική εφημερίδα The Globe and Mail.

Σε μια συνάντηση με την ομάδα του μετά την παραίτηση της Φρίλαντ τη Δευτέρα, ο Τριντό φέρεται να άκουσε ορισμένες από αυτές τις εκκλήσεις για παραίτησή του. Άλλοι εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους για την ηγεσία του. Ο Τριντό τους απευθύνθηκε λέγοντας ότι δεν παραιτείται αμέσως, αλλά ότι θα σκεφτεί τα γεγονότα της ημέρας, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν σε καναδικά μέσα ενημέρωσης για τη συνάντηση.

Ο Τριντό δεν δέχτηκε ερωτήσεις καθ' οδόν προς τον έρανο στην Οτάβα, αλλά είπε στο πλήθος ότι ήταν «περήφανος» για τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Στα σύντομα σχόλιά του, είπε ότι δουλεύοντας για τις καναδικές αξίες ήταν «στον πυρήνα αυτού που μας κάνει Φιλελεύθερους». «Γι’ αυτό ερχόμαστε εδώ, ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες, σαν ένα κόμμα».

Ο Τριντό έχει αψηφήσει προηγούμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί και έχει πει επανειλημμένα ότι σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

Επίσης τη Δευτέρα, οι ηγέτες του επαρχιακού κοινοβουλίου του Καναδά συναντήθηκαν στο Τορόντο για να αντιμετωπίσουν την απειλή των δασμών του Τραμπ. «Είναι χάος αυτή τη στιγμή στην Οτάβα», είπε ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ.

Πηγή: bbc.com

