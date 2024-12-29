Καναδάς: Αεροπλάνο της Air Canada τυλίγεται στις φλόγες κατά την προσγείωση

Πτήση της Air Canada τυλίχτηκε στις φλόγες όταν αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Χάλιφαξ Στάνφιλντ, καθώς αντιμετώπισε δυσλειτουργία με τον εξοπλισμό προσγείωσης το βράδυ του Σαββάτου.Η είδηση έρχεται μετά το αεροπορικό δυστύχημα στην Νότια Κορέα με τουλάχιστον 167 νεκρούς, καθώς δεν άνοιξαν οι τροχοί κατά την διάρκεια αναγκαστικής προσγέιωσης.

Σύμφωνα με τα καναδικά ΜΜΕ η πτήση 2259 της Air Canada, την οποία εκτελούσε η PAL Airlines, που αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο St. John's, αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια προσγείωσης στις 9:30 τοπική ώρα, τα οποία προκάλεσαν ολίσθηση του αεροσκάφους και πυρκαγιά στον κινητήρα.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, ένα από τα ελαστικά του αεροπλάνου δεν άνοιξε σωστά κατά την προσγείωση.

«Το αεροπλάνο άρχισε να κάθεται σε γωνία περίπου 20 μοιρών προς τα αριστερά και, όπως συνέβη, ακούσαμε έναν αρκετά δυνατό ήχο – που σχεδόν ακουγόταν σαν ήχος σύγκρουσης – καθώς το φτερό του αεροπλάνου άρχισε να γλιστρά κατά μήκος του πεζοδρομίου, μαζί με αυτό που υποθέτω ότι ήταν ο κινητήρας», είπε στο CBC.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn — Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024

Κατά την προσγείωση, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε υπόστεγο για να ελεγχθούν από τους διασώστες. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Για προληπτικούς λόγους, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Χάλιφαξ ανεστάλησαν προσωρινά μετά το περιστατικό, ενώ από τα ξημερώματα της Κυριακής άνοιξε ξανά ένας διάδρομος προσγείωσης.

Πηγή: skai.gr

