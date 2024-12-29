Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ το πιο «γκουγκλαρισμένο» πρόσωπο για το 2024 - Ποιοι συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα

Δεύτερη στην λίστα αναζήτησης Year in Search 2024 η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον

Google 2024: Ο Ντόναλντ Τραμπ το πιο «γκουγκλαρισμένο» πρόσωπο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το πρόσωπο που οι χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως « γκούγκλαραν» περισσότερο την χρονιά που φεύγει, κυρίως λόγω της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του κατα τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 

Δεύτερη στην λίστα αναζήτησης Year in Search 2024 που δημοσίευσε η Google, εμφανίζεται η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, λόγω της διάγνωσής της με καρκίνο, μία είδηση που προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. 

keit midletton

Διαβάστε ακόμα: Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων το 2024 στην Google

Στην 3η θέση βρίσκεται η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Τραμπ. 

kamala

Τέταρτη εμφανίζεται η 25χρονη ιντερσεξ πυγμάχος από την Αλγερία  Ιμάνι Κελίφ, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νίκη της σε γυναικείο αγώνα. 

Khelif

Την 5άδα κλείνει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρέθηκε πολλές φορές στα πρωτοσέλιδα λόγω της απόσυρσής του από την προεδρική κούρσα και της ανησυχίας για την κατάσταση της σωματικής και διανοητικής του υγείας. 

biden

Την υπόλοιπη 10άδα συμπληρώνουν:

6. Ο πυγμάχος Μάικ Τάισον

7. ο αντιπρόεδρος του Τραμπ Τζέι Ντι Βανς

8. Ο 17χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, που χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στον κόσμο

9. Η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης – φαινόμενο της ρυθμικής γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς και

10. Ο διάσημος ράπερ Diddy, κατηγορούμενος και προφυλακισμένος για υποθέσεις σεξ τράφικινγκ και εκβιασμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Google Ντόναλντ Τραμπ 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark