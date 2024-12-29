Google 2024: Ο Ντόναλντ Τραμπ το πιο «γκουγκλαρισμένο» πρόσωπο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το πρόσωπο που οι χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως « γκούγκλαραν» περισσότερο την χρονιά που φεύγει, κυρίως λόγω της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του κατα τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Δεύτερη στην λίστα αναζήτησης Year in Search 2024 που δημοσίευσε η Google, εμφανίζεται η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, λόγω της διάγνωσής της με καρκίνο, μία είδηση που προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.
Στην 3η θέση βρίσκεται η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Τραμπ.
Τέταρτη εμφανίζεται η 25χρονη ιντερσεξ πυγμάχος από την Αλγερία Ιμάνι Κελίφ, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νίκη της σε γυναικείο αγώνα.
Την 5άδα κλείνει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρέθηκε πολλές φορές στα πρωτοσέλιδα λόγω της απόσυρσής του από την προεδρική κούρσα και της ανησυχίας για την κατάσταση της σωματικής και διανοητικής του υγείας.
Την υπόλοιπη 10άδα συμπληρώνουν:
6. Ο πυγμάχος Μάικ Τάισον
7. ο αντιπρόεδρος του Τραμπ Τζέι Ντι Βανς
8. Ο 17χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, που χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στον κόσμο
9. Η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης – φαινόμενο της ρυθμικής γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς και
10. Ο διάσημος ράπερ Diddy, κατηγορούμενος και προφυλακισμένος για υποθέσεις σεξ τράφικινγκ και εκβιασμών.
