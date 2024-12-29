Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά στο προεδρικό μέγαρο στη Γεωργία για να καταγγείλουν την επικείμενη ορκωμοσία του νέου προέδρου που είναι πιστός στο κυβερνών κόμμα, του Μιχαήλ Καβελασβίλι, σε ένα νέο επεισόδιο μιας πολιτικής κρίσης που ξέσπασε πριν από δύο μήνες.

Πολλοί διαδηλωτές ανέμιζαν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ωστόσο, ο νέος πρόεδρος της χώρας Μιχαήλ Καβελασβίλι και σκληροπυρηνικός επικριτής της Δύσης παρουσιάστηκε στο κοινοβούλιο και κατά την τελετή ορκωμοσίας του, είπε: «Εγώ, ο Πρόεδρος της Γεωργίας, ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και του λαού, ότι θα υπερασπιστώ το Σύνταγμα της Γεωργίας, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και το αδιαίρετο της χώρας· εκπληρώνω πιστά τα καθήκοντα του Προέδρου· φροντίζω για την ασφάλεια, Η ύπαρξη και η θέση των πολιτών της χώρας μου και η αναγέννηση και η δύναμη του λαού μου και της Πατρίδας».

The sixth President of Georgia, Mikhail Kavelashvili, takes the oath:



"I, the President of Georgia, swear before God and the people, that I will defend the Constitution of Georgia, the independence, integrity and indivisibility of the country; faithfully fulfill the duties of… pic.twitter.com/4pzNAdGPPm — ☦️Jacob🇷🇺Charite☦️ Иагов (@jaccocharite) December 29, 2024

Μερικά λεπτά νωρίτερα, η απερχόμενη φιλοευρωπαία πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που επικρίνει το κυβερνών κόμμα, δήλωσε σε ομιλία της ενώπιον των υποστηρικτών της έξω από το προεδρικό μέγαρο ότι αποχωρεί από την προεδρική κατοικία, αλλά παραμένει η «μόνη νόμιμη πρόεδρος» της χώρας, υποσχόμενη να αγωνιστεί κατά του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο.

Η Ζουραμπισβίλι υποστηρίζει πως ο Καβελασβίλι δεν επελέγη με σωστό τρόπο, καθώς οι βουλευτές που τον ψήφισαν εξελέγησαν σε βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο που σημαδεύτηκαν, όπως λέει η ίδια, από νοθεία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γεωργία την υποστηρίζουν.

Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο και η εκλογική επιτροπή της χώρας λένε πως οι εκλογές του Οκτωβρίου ήταν ελεύθερες και δίκαιες. Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι ο Καβελασβίλι εξελέγη πρόεδρος με σωστό τρόπο.

Επί εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στους δρόμους στη Γεωργία για να απαιτήσουν μια επιστροφή της σε φιλοευρωπαϊκές πολιτικές και επανάληψη των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, κατά τις οποίες το κυβερνών εθνικιστικό κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανακήρυξε τη νίκη του.

🇬🇪Kavelashvili's inauguration began in the #Georgia parliament, while incumbent Georgian President Zurabishvili announced that she would be leaving the Orbeliani presidential palace. "I am taking legitimacy with me," she said, adding that her loyalty would not change whether she… pic.twitter.com/cvvMTKzAWW — News.Az (@news_az) December 29, 2024

Οι διαδηλωτές φοβούνται πως το κόμμα πρόσκειται υπερβολικά στη Ρωσία και θα φέρει τη χώρα ακόμη πιο κοντά στη Μόσχα, δεκαετίες αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.

Η Ζουραμπισβίλι επιμένει πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία, που έχει παραδοσιακά τελετουργικό ρόλο στη Γεωργία.

Το Γεωργιανό Όνειρο όρισε τον πρώην ποδοσφαιριστή Καβελασβίλι για την προεδρία. Ο 53χρονος είναι μέλος του γεωργιανού Κοινοβουλίου από το 2016.

Το κυβερνών κόμμα έχει παγώσει τη διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2028, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν διαδηλώσεις σε όλη τη Γεωργία.

🇬🇪The inauguration ceremony of the sixth President of Georgia, Mikheil Kavelashvili, has begun in the parliament building



SputnikInt pic.twitter.com/y7fHvLaUe4 — Rahini (@rahini1207) December 29, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.