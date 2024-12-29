Η Ρωσία θα εγκαταλείψει ένα προτεινόμενο μορατόριουμ για την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να αναπτύσσουν τέτοια όπλα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων RIA και η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

«Αξιολογούμε την κατάσταση στη βάση μιας ανάλυσης των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στη στρατηγική σφαίρα και, συνεπώς, την ανάπτυξη απειλών που απορρέουν από αυτές», είπε ο Λαβρόφ.

«Σήμερα είναι σαφές πως, για παράδειγμα, το μορατόριούμ μας για την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς δεν είναι πλέον πρακτικά βιώσιμο και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Οι ΗΠΑ αγνόησαν υπεροπτικά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας και της Κίνας και στην πράξη μετακινήθηκαν προς την ανάπτυξη όπλων αυτής της κατηγορίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου».

Η Ουάσινγκτον αποσύρθηκε από τη συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων Μέσου Βεληνεκούς το 2019. Η Ρωσία έχει πει από τότε ότι δεν θα αναπτύξει τέτοια όπλα υπό τον όρο ότι η Ουάσινγκτον δεν θα το κάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

