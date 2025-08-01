Η Καμπότζη θα προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της καμποτζιανής κυβέρνησης, μετά την άμεση παρέμβασή του που οδήγησε στον τερματισμό της πρόσφατης συνοριακής διαμάχης της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας με την Ταϊλάνδη.

Απαντώντας σε ερώτηση μέσω μηνύματος κειμένου αν επιβεβαιώνει το σχέδιο της Καμπότζης να προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο, ο Τσαντόλ είπε "ναι".

Μιλώντας στους δημοσιογράφους νωρίτερα στην πρωτεύουσα Πνομ Πενχ, ο Τσαντόλ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή έφερε την ειρήνη και είπε πως αξίζει να προταθεί για το βραβείο, το υψηλότερου κύρους διεθνές βραβείο που δίνεται σε ένα πρόσωπο ή έναν οργανισμό που κρίνεται ότι έχε κάνει τα πιο πολλά προκειμένου "να προωθήσει τη φιλία μεταξύ κρατών".

Το Πακιστάν δήλωσε τον Ιούνιο ότι θα προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σχετικά την εργασία που έκανε βοηθώντας να επιλυθεί μια σύγκρουση με την Ινδία, και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι πρότεινε τον Τραμπ για το βραβείο.

Ένα τηλεφώνημα του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήρε το αδιέξοδο στις προσπάθειες να τεθεί τέλος στις πιο σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη για πάνω από μία δεκαετία, οδηγώντας σε κατάπαυση του πυρός που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη Μαλαισία τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου, όπως μετέδωσε το Ρόιτερς.

Μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X πως ήταν ο Τραμπ που την έκανε να συμβεί.

"Δώστε του το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης", είπε.

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις σφοδρές συγκρούσεις -- που διήρκεσαν πέντε ημέρες και προκάλεσαν τον εκτοπισμό τουλάχιστον 300.000 ανθρώπων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

"Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες του προσπάθειες για ειρήνη", είπε ο Τσαντόλ, που είναι επίσης ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Καμπότζης για το εμπόριο, προσθέτοντας πως η χώρα του είναι επίσης ευγνωμονούσα για ένα μειωμένο ποσοστό δασμών 19%.

Η Ουάσινγκτον είχε απειλήσει αρχικά με δασμούς 49%, αργότερα τους μείωσε στο 36%, ένα επίπεδο που θα αποδεκάτιζε τον κρίσιμο για την Καμπότζη τομέα ένδυσης και υπόδησης, είπε ο Τσαντόλ σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

