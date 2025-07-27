Συμφωνία Ταϊλάνδης - Καμπότζης για συνομιλίες στη Μαλαισία - Ο ρόλος του Τραμπ

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στη Μαλαισία τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτούν το τέλος μιας σύγκρουσης που διαρκεί τέσσερις ημέρες, όπως μετέδωσε το BBC. Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία της με επικεφαλής τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Phumtham Wechayachai, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες των δύο χωρών το Σάββατο, με σκοπό να πιέσει για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι η Μαλαισία την ενημέρωσε ότι θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Hum Manet.

Τουλάχιστον 33 στρατιώτες και άμαχοι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις, ενώ χιλιάδες Ταϊλανδοί και Καμποτζιανοί έχουν εκτοπιστεί από τις 24 Ιουλίου, όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις στα σύνορα.

Κατά την ιδιωτική επίσκεψή του στα γήπεδα γκολφ του στη Σκωτία, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι δύο χώρες «συμφώνησαν να συναντηθούν αμέσως και να καταλήξουν γρήγορα σε κατάπαυση του πυρός και, τελικά, σε ΕΙΡΗΝΗ!»

Όπως σημειώνει το BBC, και οι δύο χώρες τον ευχαρίστησαν για το ενδιαφέρον και τις προσπάθειές του, αν και οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι την Κυριακή. Η Καμπότζη αποδέχτηκε το αίτημά του για κατάπαυση του πυρός, ενώ η Ταϊλάνδη τόνισε την ανάγκη για διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η Καμπότζη είχε ήδη προτείνει κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός της είναι πιο αδύναμος από αυτόν της Ταϊλάνδης και έχει χάσει έδαφος και εξοπλισμό λόγω των βομβαρδισμών και των αεροπορικών επιθέσεων της Ταϊλάνδης. «Κατέστησα σαφές στον Τραμπ ότι η Καμπότζη συμφωνεί με την πρόταση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Manet μετά το τηλεφώνημα, προσθέτοντας ότι η μεσολάβηση του Τραμπ «θα συμβάλει πραγματικά στην προστασία της ζωής πολλών στρατιωτών και αμάχων».

Από την άλλη πλευρά, η Ταϊλάνδη δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, αλλά επιμένει στην προηγούμενη απαίτησή της ότι πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί διάλογος με την Καμπότζη. Ο Wechayachai «ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για το ενδιαφέρον του και εξέφρασε ότι η Ταϊλάνδη συμφωνεί κατ' αρχήν με την εφαρμογή εκεχειρίας. Ωστόσο, η Ταϊλάνδη θα ήθελε να δει ειλικρινή πρόθεση από την πλευρά της Καμπότζης», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης σε ανακοίνωσή του.

«Δεν θα υπάρξουν εμπορικές συνομιλίες χωρίς την ειρήνη»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναρχίσει τις εμπορικές συνομιλίες με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, αν και δεν αναμένεται να γίνουν συζητήσεις μέχρι να «σταματήσουν οι συγκρούσεις». Ο Τραμπ παρενέβη μια εβδομάδα πριν από την έναρξη ισχύος των αμερικανικών δασμών στην Καμπότζη και την Ταϊλάνδη.

Από την 1η Αυγούστου, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ που εισάγουν εμπορεύματα από την Ταϊλάνδη ή την Καμπότζη θα πρέπει να καταβάλλουν δασμό 36%, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία πριν από την ημερομηνία αυτή.

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ εμπλέκεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι μόλις πριν από μία ημέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, Maris Sangiampongsa, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμη τη μεσολάβηση τρίτης χώρας».

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Anwar Ibrahim, είχε προηγουμένως προσφερθεί να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης.

Νωρίτερα το Σάββατο, η Καμπότζη είχε ήδη ζητήσει «άμεση» κατάπαυση του πυρός με την Ταϊλάνδη και ειρηνική επίλυση της διαμάχης.

Μετά την έναρξη του αγώνα στο πολυτελές θέρετρο Trump Turnberry στο South Ayrshire, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Hun Manet και τον Phumtham. «Όταν όλα θα έχουν τελειώσει και η ειρήνη θα είναι κοντά, ανυπομονώ να ολοκληρώσω τις εμπορικές συμφωνίες μας και με τις δύο χώρες!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ξεκίνησε τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η Ταϊλάνδη ισχυρίζεται ότι οι μάχες ξεκίνησαν όταν ο στρατός της Καμπότζης έστειλε drones για να παρακολουθήσουν τις ταϊλανδέζικες δυνάμεις κοντά στα σύνορα. Η Καμπότζη από τη μεριά της ισχυρίζεται ότι οι Ταϊλανδοί στρατιώτες παραβίασαν μια προηγούμενη συμφωνία προχωρώντας προς έναν ναό των Χμερ-Ινδουιστών. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών μετράει πάνω από έναν αιώνα, όταν τα σύνορα των δύο χωρών ορίστηκαν μετά τη γαλλική κατοχή της Καμπότζης.

Πηγή: skai.gr

