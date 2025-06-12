«Καμπανάκι» από το Λονδίνο για επικίνδυνες σοκολάτες Dubai

Κινδύνους κρύβουν ορισμένες εισαγόμενες σοκολάτες Dubai, όπως προειδοποιούν οι Βρετανοί ειδικοί, εφιστώντας την προσοχή των καταναλωτών.

Αφότου έγιναν viral οι σοκολάτες που είναι γεμιστές με φιστίκι και κανταΐφι, η ζήτηση έφτασε στα ύψη, όπως και οι εισαγωγές του γλυκού.

Ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές παράγουν φτηνές και επικίνδυνες απομιμήσεις που περιέχουν επιβλαβή συστατικά, προειδοποιεί ο βρετανικός παρατηρητής ασφάλειας τροφίμων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA), η οποία δημοσίευσε την προειδοποίηση, ορισμένες σοκολάτες που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γεμάτες με επικίνδυνα πρόσθετα και μολυσματικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, μπορεί να περιέχουν παράνομες χρωστικές ουσίες τροφίμων, τοξίνες που παράγονται από μούχλα, ακόμη και χημικές ενώσεις που θεωρούνται καρκινογόνες.

Ο καθηγητής Ρόμπιν Μέι, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της FSA, δήλωσε σχετικά:

«Η συντριπτική πλειονότητα των τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλή, αλλά ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα σοκολάτας τύπου Dubai δεν πληρούν τα πρότυπα μας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων, ιδίως για τους καταναλωτές με αλλεργίες.

Αν θέλετε να αγοράσετε σοκολάτα τύπου Dubai, σας συμβουλεύουμε να προτιμήσετε έμπιστους λιανοπωλητές, όπως αυτούς που χρησιμοποιείτε για τα εβδομαδιαία ψώνια σας, καθώς τα προϊόντα είναι πιο πιθανό να είναι φτιαγμένα για τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου και επομένως ασφαλή για κατανάλωση.

Καθώς είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί για το Ηνωμένο Βασίλειο και εκείνων που δεν έχουν κατασκευαστεί, αν έχετε κάποια τροφική αλλεργία ή δυσανεξία, σας συμβουλεύουμε να μην αγοράζετε το προϊόν, εκτός αν είστε σίγουροι ότι προορίζεται για πώληση εδώ.

Εάν έχετε ανησυχίες για σοκολάτα που βλέπετε να πωλείται, μην την αγοράσετε και αντ' αυτού αναφέρετέ την στην τοπική σας αρχή».

Οι ειδικοί εκτιμούν, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι κάθε χρόνο 10 Βρετανοί πεθαίνουν από αλλεργική αντίδραση σε τρόφιμα, ενώ 5.000 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία λόγω σοβαρών αντιδράσεων.

Οι αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν ποικίλα συμπτώματα, αλλά το πιο σοβαρό είναι η αναφυλαξία. Στα παιδιά χρειάζεται ακόμη περισσότεροι προσοχή, τονίζουν οι ειδικοί.



Πηγή: skai.gr

