Η φρενίτιδα για Dubai chocolate προκαλεί παγκόσμια έλλειψη φιστικιού

Απίστευτο, κι όμως αληθινό... Η Dubai Chocolate έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά ξηρών καρπών.

Οι Financial Times αφιερώνουν άρθρο τους στη σοκολάτα - φαινόμενο, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο TikTok, σε σημείο που προκάλεσε παγκόσμια έλλειψη στο φιστίκι.

Η σοκολάτα ήταν δημοφιλής από το πρώτο λανσάρισμά της το 2021, ωστόσο τα πράγματα ξέφυγαν μετά από ένα βίντεο που την παρουσίαζε στο TikTok, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 120 εκατομμύρια προβολές στα τέλη του 2024.

Αυτό είχε αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής των φιστικιών. Ο νόστιμος καρπός εκτινάχθηκε από περίπου 7,65 δολάρια σε πάνω από 10 δολάρια τα 450 γραμμάρια, και ξαφνικά, όλοι, από μικρά καταστήματα γλυκών μέχρι μεγάλες μάρκες έσπευσαν να πάρουν στα χέρια τους όσα περισσότερα φιστίκια μπορούσαν.

Ορισμένα καταστήματα άρχισαν ακόμη και να βάζουν όριο στο πόσες σοκολάτες μπορούσε να αγοράσει κάθε πελάτης.

Οι παραγωγοί φιστικιών δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό. Η περσινή συγκομιδή στις ΗΠΑ (ο κορυφαίος παραγωγός στον κόσμο) ήταν υποτονική και τα περισσότερα από τα προϊόντα καλής ποιότητας πήγαν σε προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Το Ιράν, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας, έστειλε 40% περισσότερα φιστίκια στα ΗΑΕ μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Εν κατακλείδι, μια viral σοκολάτα από το Ντουμπάι έχει κάνει τα φιστίκια Αιγίνης το πιο καυτό προϊόν της αγοράς, δημιουργώντας προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

