Πρόστιμο περίπου 587 ευρώ (500 λίρες) ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει η Ryanair στους επιβάτες που προκαλούν επεισόδια στις πτήσεις της και απομακρύνονται από το αεροπλάνο.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης δήλωσε ότι αυτή θα είναι η «ελάχιστη» τιμωρία και ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει τους επιβάτες και για αστικές αποζημιώσεις.

Ο εταιρεία εξέφρασε την ελπίδα της πως η νέα πολιτική θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την εξάλειψη της «απαράδεκτης συμπεριφοράς».

Οι επιβάτες που είναι αγενείς, επιθετικοί ή μεθυσμένοι μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση και, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους και να οδηγήσουν σε εκτροπή του αεροπλάνου, τονίζει η εταιρεία.

Εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε σχετικά, σύμφωνα με τον Guardian: «Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να υφίστανται άσκοπη αναστάτωση εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός απείθαρχου επιβάτη».

Η αεροπορική εταιρεία, η οποία μετέφερε πάνω από 200 εκατομμύρια επιβάτες την περίοδο 2024-25, δήλωσε ότι τα περιστατικά αυτά ήταν «μεμονωμένα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες» και προκλήθηκαν από έναν «μικρό αριθμό απείθαρχων επιβατών».

Οι επιβάτες που προκαλούν ταραχές κινδυνεύουν με μεγάλα πρόστιμα, ποινικές διώξεις ακόμη και με φυλάκιση.

Ο εποπτικός φορέας των αερομεταφορών, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), αναφέρει ότι οι επιβάτες που προκαλούν αναστάτωση θα μπορούσαν να πληρώσουν το κόστος εκτροπής ενός αεροπλάνου, το οποίο θα μπορούσε να ξεπερνά και τα 11.746 ευρώ (10.000 λίρες).

Όποιος κατηγορείται για μέθη σε αεροσκάφος μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως περίπου 5.871 ευρώ (5.000 λίρες Αγγλίας) και φυλάκιση έως δύο χρόνια. Όσοι κατηγορούνται για το σοβαρότερο αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο αεροσκάφους μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών.

Ο Michael O'Leary, διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, έχει ζητήσει την καθιέρωση ενός ορίου δύο ποτών για τους επιβάτες στα αεροδρόμια, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της αύξησης της άτακτης συμπεριφοράς στις πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

