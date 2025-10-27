Ο πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπιά, ο γηραιότερος εν ενεργεία ηγέτης στον κόσμο, εξασφάλισε όγδοη θητεία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, γεγονός που προκάλεσε συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ψηφοφορία ήταν νοθευμένη.

Υποστηρικτές του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί, οπλισμένοι με ρόπαλα και πέτρες, απέκλεισαν δρόμους με συντρίμμια και καμένα ελαστικά στην οικονομική πρωτεύουσα της κεντροαφρικανικής χώρας, την Ντουάλα.

Protesters took to the streets of Cameroon again, after official election results showed President Paul Biya, the world's oldest serving leader at 92, had won another election. The opposition alleges election-rigging, which the government denies https://t.co/l5axsYzzl4 pic.twitter.com/BejyieiBwx — Reuters (@Reuters) October 27, 2025

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον των συγκεντρωμένων, που φορούσαν μάσκες ή προσπαθούσαν να καλύψουν τα πρόσωπά τους με ρούχα. Σε άλλα σημεία της πόλης, δρόμοι που συνήθως σφύζουν από μηχανάκια ήταν έρημοι.

Ο Μπιά, 92 ετών, με μια νέα θητεία που θα μπορούσε να τον κρατήσει στην εξουσία μέχρι τα 99, δήλωσε πως ο λαός για άλλη μια φορά έδειξε εμπιστοσύνη στην ηγεσία του και εξέφρασε θλίψη για τη βία, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι πρώτες μου σκέψεις είναι με όλους εκείνους που έχασαν άδικα τη ζωή τους, καθώς και με τις οικογένειές τους, ως αποτέλεσμα της μετεκλογικής βίας», είπε ο Μπιά. Η κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί παρατυπιών.



Τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν τον Μπιά να κερδίζει τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου με άνετο ποσοστό 53,66% έναντι 35,19% για τον Τσιρόμα.

Ο Τσιρόμα είχε ισχυριστεί νίκη την προηγούμενη εβδομάδα και είχε δηλώσει ότι δεν θα δεχθεί κανένα άλλο αποτέλεσμα. Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές πόλεις αφού τα πρώιμα, μερικά αποτελέσματα έδειχναν ότι ο Μπιά οδεύει προς τη νίκη. Η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να αναμένουν τα αποτελέσματα.

Το Σαββατοκύριακο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στη Ντουάλα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση. «Αναμένουμε η αναταραχή να κλιμακωθεί καθώς οι Καμερουνέζοι απορρίπτουν ευρέως το επίσημο αποτέλεσμα, και δεν βλέπουμε την κυβέρνηση Μπιά να αντέχει για πολύ ακόμη», δήλωσε ο Φρανσουά Κονραντί, επικεφαλής πολιτικός οικονομολόγος της Oxford Economics.

Ο Τσιρόμα ανέφερε στο Facebook ότι πυροβολισμοί εναντίον αμάχων έξω από το σπίτι του στην πόλη Γκαρουά στα βόρεια σκότωσαν δύο άτομα τη Δευτέρα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του ούτε ποιος άνοιξε πυρ.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα του λαού του Καμερούν ψήφισε τον Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί», είπε ένας διαδηλωτής στη Ντουάλα. «Είναι αδιανόητο ότι ο πρόεδρος Πολ Μπιά κέρδισε σε συγκεκριμένες εμπόλεμες ζώνες».

Αστυνομικοί καταστολής περιπολούσαν τους δρόμους και τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά.

«Ο Μπιά έχει πλέον μια εμφανώς εύθραυστη εντολή, καθώς πολλοί από τους ίδιους τους πολίτες του δεν πιστεύουν ότι κέρδισε τις εκλογές», δήλωσε ο Μουρίτι Μουτίγκα, διευθυντής του Αφρικανικού Προγράμματος στην International Crisis Group, στο Reuters.

«Καλούμε τον Μπιά να ξεκινήσει επειγόντως μια εθνική διαμεσολάβηση για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση», πρόσθεσε ο Μουτίγκα.

Ο σύμμαχος που έγινε αντίπαλος

Ο Μπιά ανέλαβε την προεδρία το 1982 και έκτοτε έχει διατηρήσει σφιχτά τα ηνία της εξουσίας, καταργώντας το ανώτατο όριο θητειών το 2008 και κερδίζοντας άνετα τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ο ηλικιωμένος πρόεδρος του Καμερούν δεν αποτελεί εξαίρεση στην περιοχή, όπου μερικοί από τους νεότερους πληθυσμούς του κόσμου κυβερνώνται από ηγέτες άνω των 80.

Ο πρόεδρος του Τόγκο είναι 86. Ο πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού, που αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, είναι 83.

Η αντιπολίτευση λέει ότι οι ψηφοφόροι στο Καμερούν διψούν για αλλαγή μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες διακυβέρνησης Μπιά, κατά τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη στο έθνος παραγωγής πετρελαίου και κακάο έχει σταματήσει.

Ακόμη και η κόρη του Μπιά, Μπρέντα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok —που πλέον έχει διαγραφεί— καλώντας τους ψηφοφόρους να μην επιλέξουν τον πατέρα της.

Ο Τσιρόμα, στην έβδομη δεκαετία της ζωής του, είναι πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός εργασίας, ο οποίος αποσκίρτησε από τον Μπιά νωρίτερα φέτος.

Η μεταμόρφωσή του από σύμμαχο σε επικεφαλής της αντιπολίτευσης και διεκδικητή της προεδρίας αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές πολιτικές μεταστροφές στην πρόσφατη ιστορία του Καμερούν.

Η προεκλογική του εκστρατεία συγκέντρωσε μεγάλα πλήθη και υποστήριξη από συμμαχία κομμάτων της αντιπολίτευσης και κοινωνικών φορέων.

Πηγή: skai.gr

