Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπιγιά ( Paul Biya) - ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο – κέρδισε και στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου και αναμένεται να κυβερνήσει την κεντρική αφρικανική χώρα μέχρι την ηλικία των 99 ετών, (εάν ολοκληρώσει την όγδοη θητεία του).

Δίπλα του κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και στην ανακοίνωση της νίκης του, στεκόταν η κατά 36χρόνια νεότερη σύζυγός του, Σαντάλ Μπιγιά - η πληθωρική Πρώτη Κυρία του Καμερούν, που σε κάθε δημόσια εμφάνισή της κλέβει τις εντυπώσεις.

H 55χρονη Σαντάλ παντρεύτηκε με τον πρόεδρο του Καμερούν το 1994 - μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του, Ζαν-Ιρέν Μπιγιά, το 1992 - και έχουν αποκτήσει 4 παιδιά.

Η Σαντάλ Μπιγιά γεννήθηκε στο Ντιμάκο, στην Ανατολική Επαρχία του Καμερούν. Ο πατέρας της ήταν Γάλλος ομογενής, ο Ζωρζ Βιγουρού. Η μητέρα της, Ροζέτ Ντόνγκο Μενγκόλο, ήταν νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Ντουμέ και δήμαρχος του Μπανγκού μετά τις δημοτικές εκλογές του Ιουλίου 2007.

Σε κάθε δημόσια εμφάνισή της, στο Καμερούν και στο εξωτερικό, η Πρώτη Κυρία της χώρας τραβάει τα βλέμματα χάρη στην εντυπωσιακή - και κάπως υπερβολική παρουσία της - λόγω κυρίως της κόμης της και των έντονων ενδυματολογικών επιλογών της.

Ο Μπιά κυβερνά το Καμερούν εδώ και 43 χρόνια και οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν γνωρίσει ποτέ άλλο ηγέτη, αν και το προεδρικό ζεύγος έχει κατηγορηθεί ευρέως για διαφορά και κλοπή εθνικών περιουσιακών στοιχείων του Καμερούν.

Εκτός των άλλων, με τον γιο της, Φρανκ, η Πρώτη Κυρία του Καμερούν αγόρασε διαμερίσματα στο Παρίσι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ορατό εισόδημα.

Αμερικανικά διπλωματικά τηλεγραφήματα επιβεβαιώνουν την ενδημική διαφθορά στο Καμερούν, η οποία φέρεται να ανήλθε σε περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2017 και 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.