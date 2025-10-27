Ένα ακόμη μέλος του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών συνελήφθη στην Υεμένη, ανεβάζοντας τον αριθμό των υπαλλήλων του παγκόσμιου οργανισμού που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε έξι, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ τη Δευτέρα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την εισβολή δυνάμεων ασφαλείας των Χούθι σε πολλά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Σαναά της Υεμένης την Κυριακή, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε ότι οι Χούθι κατάσχεσαν εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία πληροφορικής και επικοινωνιών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ουλάχιστον 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ κρατούνται από τους Χούθι, σύμφωνα με τον Ντουτζαρίκ, ο οποίος καταδίκασε τις συνεχιζόμενες συλλήψεις. Κάποιοι κρατούνται εδώ και χρόνια, ανέφερε ο ΟΗΕ.

Εκατοντάδες μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ παραμένουν σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού αριθμού διεθνών υπαλλήλων, δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

«Άμεση προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία όλου του προσωπικού του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της απελευθέρωσης των συναδέλφων που έχουν κρατηθεί αυθαίρετα και εκείνων των τοπικών εταίρων μας που έχουν επίσης επηρεαστεί, και η αποτροπή περαιτέρω κρατήσεων», δήλωσε ο Χακ.

Οι Χούθι, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, από τότε που κατέλαβαν την εξουσία το 2014 και στις αρχές του 2015.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι Χούθι έχουν λάβει μέτρα που έχουν καταστήσει «ολοένα και πιο δύσκολο» για τον οργανισμό να παρέχει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη στην Υεμένη.

Ο Χατζ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ενέργειες των Χούθι αναγκάζουν τον ΟΗΕ να επανεκτιμήσει τον τρόπο λειτουργίας του σε περιοχές που ελέγχονται από την ομάδα.

