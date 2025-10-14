Καμερούν: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ισχυρίζεται ότι κέρδισε τις εκλογές

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του Καμερούν, Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών της 12ης Οκτωβρίου και κάλεσε τον εν ενεργεία πρόεδρο, Πολ Μπία, να αποδεχθεί το τέλος της 43ετούς διακυβέρνησής του.

«Η νίκη μας είναι ξεκάθαρη και πρέπει να γίνει σεβαστή», δήλωσε ο Τσιρόμα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Facebook, με φόντο τη σημαία της χώρας, απευθυνόμενος άμεσα στον 92χρονο Μπία:

«Καλούμε το καθεστώς στην εξουσία να δείξει μεγαλείο και να τιμήσει την αλήθεια της κάλπης με μια πολυαναμενόμενη χειρονομία: εκείνο το τηλεφώνημα συγχαρητηρίων, που θα αποδείξει την πολιτική ωριμότητα του έθνους μας και τη μελλοντική δύναμη της δημοκρατίας μας.»

Η εκλογική επιτροπή του Καμερούν (Elecam) δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται το αργότερο έως τις 26 Οκτωβρίου, μετά την επικύρωσή τους από το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Υποστηρικτές και των δύο πλευρών δηλώνουν νίκη, βασιζόμενοι σε εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πίνακες και χαρτιά όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα. Παρότι επιτρέπεται η δημοσίευση των φύλλων αποτελεσμάτων από μεμονωμένα εκλογικά τμήματα, είναι παράνομο να ανακοινωθεί το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πριν από το Συνταγματικό Συμβούλιο.

«Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να περάσει κανείς», δήλωσε ο υπουργός Εδαφικής Διοίκησης, Πολ Ατάνγκα Ντζί, σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Οι εκλογές, στις οποίες συμμετείχαν εννέα υποψήφιοι της αντιπολίτευσης, διεξήχθησαν σε μία μόνο εκλογική αναμέτρηση, όπου νικητής αναδεικνύεται αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου, αλλά το ποσοστό συμμετοχής παραμένει άγνωστο. Ορισμένοι από τους άλλους υποψηφίους έχουν ήδη συγχαρεί τον Τσιρόμα.

Παλαιός σύμμαχος του Μπία και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο 76χρονος Τσιρόμα αποστασιοποιήθηκε από το καθεστώς παραιτούμενος τον Ιούνιο και αναδείχθηκε ως ο κύριος αντίπαλος της αντιπολίτευσης. Ηγείται του Μετώπου για την Εθνική Σωτηρία του Καμερούν (FSNC) και υποστηρίζεται από την Ένωση για την Αλλαγή, έναν συνασπισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Μια χώρα δεν μπορεί να υπάρχει για να υπηρετεί έναν άνθρωπο», έγραψε ο Τσιρόμα σε ανοικτή επιστολή ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του. «Πρέπει να ζει για να υπηρετεί τον λαό της.»

Στις προεδρικές εκλογές του 2018, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μορίς Κάμτο αυτοανακηρύχθηκε νικητής την επομένη της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια συνελήφθη. Οι συγκεντρώσεις των υποστηρικτών του διαλύθηκαν με δακρυγόνα και αντλίες νερού, ενώ δεκάδες συνελήφθησαν. Κάποιοι παραμένουν ακόμη στη φυλακή.

Ο Μπία είναι μόλις ο δεύτερος αρχηγός κράτους που κυβερνά το Καμερούν από την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Έχει κυβερνήσει με «σιδηρά πυγμή», καταστέλλοντας κάθε πολιτική ή ένοπλη αντιπολίτευση και διατηρώντας την εξουσία παρά τις κοινωνικές αναταραχές, την οικονομική ανισότητα και τη βία των αυτονομιστών.

Το προεκλογικό πρόγραμμα του Τσιρόμα υποσχόταν μια μεταβατική περίοδο τριών έως πέντε ετών για την ανοικοδόμηση της χώρας, την οποία, όπως είπε, ο Μπία «κατέστρεψε».

