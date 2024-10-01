Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη εκτόξευσε πάνω από 100 πυραύλους προς το Ισραήλ, ενώ οι κάτοικοι στις μεγάλες πόλεις έσπευσαν αμέσως στα καταφύγια, όπως είχαν ειδοποιηθεί λίγο νωρίτερα.

Ο IDF συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εξαπολύει κύματα επιθέσεων με ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς σε θέσεις τόσο στο βόρειο όσο και στο κεντρικό Ισραήλ.

