Διευρύνει το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις η Κάμαλα Χάρις η οποία προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ με 45% έναντι 41% σε νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Το πλεονέκτημα των 4 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από εκείνο της 1 μονάδας που είχε η Χάρις έναντι του πρώην προέδρου σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στα τέλη Ιουλίου. Η νέα δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη το οκταήμερο που έληξε την Τετάρτη και έχει περιθώριο σφάλματος 2 ποσοστιαίων μονάδων έδειξε ότι η αντιπρόεδρος συγκεντρώνει μεγάλη υποστήριξη στις γυναίκες και τους Ισπανόφωνους.



Η Χάρις προηγείται του Τραμπ με ποσοστό 49% έναντι 36% -ή με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων- τόσο μεταξύ των γυναικών ψηφοφόρων όσο και των Ισπανόφωνων. Σε τέσσερις δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos που διενεργήθηκαν τον Ιούλιο, η Χάρις είχε προβάδισμα 9 μονάδων μεταξύ των γυναικών και 6 μονάδων μεταξύ των Ισπανόφωνων.

Ο Τραμπ προηγείται μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων και των ανδρών, και οι δύο με παρόμοια ποσοστά όπως στη δημοσκόπηση τον Ιουλίου, αν και το προβάδισμά του μεταξύ των ψηφοφόρων χωρίς πτυχίο κολεγίου μειώθηκε στις 7 μονάδες στην τελευταία έρευνα, από 14 μονάδες.

Τα ευρήματα δείχνουν πώς η δυναμική της προεδρικής κούρσας των ΗΠΑ ανατράπηκε το καλοκαίρι. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, παραιτήθηκε από την υποψηφιότητα για την προεδρία στις 21 Ιουλίου, μετά από μια καταστροφική επίδοση στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ που πυροδότησε εκκλήσεις από τους Δημοκρατικούς να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα.

Έκτοτε, η Χάρις έχει κερδίσει έδαφος έναντι του Τραμπ στις εθνικές δημοσκοπήσεις και σε εκείνες σε κρίσιμες πολιτείες. Ενώ οι εθνικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένου του Reuters/Ipsos, δίνουν σημαντικά μηνύματα για τις προθέσεις του εκλογικού σώματος, τα αποτελέσματα του Εκλεκτορικού Κολλεγίου κατά πολιτεία καθορίζουν τον νικητή, με κάποιες από αυτές να είναι καθοριστικές.

Στις επτά κρίσιμες πολιτείες Ουισκόνσιν, Πενσυλβάνια, Τζόρτζια, Αριζόνα, Βόρεια Καρολίνα, Μίσιγκαν και Νεβάδα ο Τραμπ έχει προβάδισμα 45% έναντι 43% της Χάρις μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση.

«Είναι προφανές ότι η υποψηφιότητα της Χάρις είναι πιο δύσκολη για τον Τραμπ, δεδομένης της αλλαγής αυτών των αριθμών, αλλά σίγουρα δεν είναι ανυπέρβλητη», δήλωσε ο Ματ Γουόλκινγκ, ένας από τους επικεφαλής της εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων που εργάστηκε στην εκστρατεία του Τραμπ το 2020. Είπε ότι ο Τραμπ πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος στην προεκλογική του εκστρατεία «ώστε να μην τρομάζει» τους ψηφοφόρους.



