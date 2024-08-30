Ενας Αμερικανός που είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από σχεδόν 30 χρόνια διότι βίασε νεαρή και δολοφόνησε τον αδελφό της το 1994, όταν οι δυο νέοι είχαν κατασκηνώσει σε δασική έκταση στη Φλόριντα, εκτελέστηκε την Πέμπτη.

Ο Λόραν Κόουλ, 57 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στις 18:15 (τοπική ώρα· σήμερα στη 01:15 ώρα Ελλάδας) σε φυλακή στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας.

Καταδικάστηκε σε θάνατο τον Δεκέμβριο του 1995.

Loran Cole executed for 1994 slay of FSU freshman, raping vic’s sister after lawyers argued Parkinson’s diagnosis should spare his life https://t.co/ZyopWd7z1S pic.twitter.com/mX9COJNVVB — New York Post (@nypost) August 30, 2024

Το διπλό έγκλημα

Ο Λόραν Κόουλ και συνεργός του, ο Γουίλιαμ Πολ, παρέστησαν τους φίλους στα δυο θύματα γύρω από φωτιά στην κατασκήνωση, προτού τους οδηγήσουν κοντά σε λιμνούλα και τους επιτεθούν.

Το αγόρι, 18 ετών, πρωτοετής φοιτητής πανεπιστημίου, δολοφονήθηκε — του έκοψαν τον λαιμό.

Η αδελφή του, 21 ετών, οδηγήθηκε πίσω στην κατασκήνωση, βιάστηκε και την έδεσαν σε δέντρο. Αφού τη βίασαν ξανά την επομένη, μπόρεσε να λυθεί και να διαφύγει.

Παρότι κρίθηκε επίσης ένοχος για την υπόθεση, ο Γουίλιαμ Πολ δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Επασχε από Πάρκινσον, η θανατηφόρα ένεση «πιθανόν θα του προκαλούσε πόνο»

Οι συνήγοροι του Λόραν Κόουλ υπέβαλαν προσφυγή της ύστατης στιγμής στο Ανώτατο Δικαστήριο για να καθυστερήσουν την εκτέλεση. Τόνισαν πως καθώς έπασχε από Πάρκινσον, η θανατηφόρα ένεση «πιθανόν θα του προκαλούσε πόνο», «θα τον έκανε να υποφέρει ανώφελα», προτείνοντας να θανατωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ή με τη χρήση ηλεκτρικής καρέκλας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χθες το αίτημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεσή του, που είχε ήδη εγκρίνει ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ρον ΝτεΣάντις.

Πρόκειται για τη 13η εκτέλεση θανατοποινίτη φέτος στις ΗΠΑ.

Είκοσι τρεις πολιτείες της χώρας έχουν καταργήσει την εσχάτη των ποινών, ενώ σε άλλες έξι εφαρμόζεται μορατόριουμ.

Πηγή: skai.gr

