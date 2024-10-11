Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις χθες Πέμπτη, μιλώντας σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια και σε εκδήλωση για τους μαύρους ψηφοφόρους, όπου τους προέτρεψε να υποστηρίξουν την αντιπρόεδρο.

Απευθυνόμενος ειδικά στους μαύρους ψηφοφόρους κυρίως στους άνδρες σχολίασε το γεγονός πως δείχνουν απρόθυμοι να ψηφίσουν την Κάμαλα Χάρις. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της NAACP τον περασμένο Σεπτέμβριο, έδειξε ότι πάνω από το ένα τέταρτο των μαύρων ανδρών κάτω των 50 ετών λένε ότι θα ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ .

«Δεν έχουμε δει ακόμη τα ίδια είδη ενέργειας και προσέλευσης σε όλες τις γειτονιές και τις κοινότητές μας όπως βλέπαμε όταν ήμουν υποψήφιος. Τώρα, θέλω επίσης να πω ότι αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο με τα αδέρφια», είπε ο Ομπάμα.

«Βρίσκετε κάθε είδους λόγους και δικαιολογίες. Έχω πρόβλημα με αυτό. Ένα μέρος του με κάνει να σκέφτομαι ότι, καλά, απλά δε νιώθεις την ιδέα να έχεις μια γυναίκα ως πρόεδρο και σκέφτεσαι άλλες εναλλακτικές λύσεις και λόγους για αυτό».

Αργότερα το βράδυ, στο Fitzgerald Field House στο Πίτσμπουργκ, ο ηγέτης του Δημοκρατικού κόμματος κάλεσε τους κατοίκους της κρίσιμης πολιτείας να ψηφίσουν την Χάρις – και να ψηφίσουν κι άλλους Δημοκρατικούς υποψηφίους όπως ο γερουσιαστής της Πενσυλβάνια Μπομπ Κέισι.

«Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο που πραγματικά να νοιάζεται για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της ζωής σας, και αυτό θα κάνει η Καμάλα Χάρις», είπε ο Ομπάμα. «Και για να τη βοηθήσουμε να το κάνει, θα χρειαστεί μια Γερουσία γεμάτη σοβαρούς δημόσιους υπαλλήλους όπως ο Μπομπ Κέισι».

Στο Πίτσμπουργκ την Πέμπτη, ο Ομπάμα αναγνώρισε την απογοήτευση των Αμερικανών ψηφοφόρων με τον πληθωρισμό, τον Covid και άλλα ζητήματα – ενώ κατήγγειλε τον Τραμπ και επαίνεσε την πλατφόρμα της Χάρις.

«Αυτές οι εκλογές θα είναι σφιχτές γιατί υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί που αγωνίζονται ακόμα εκεί έξω», είπε ο Ομπάμα. «Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ταρακουνήσουν τα πράγματα. Εννοώ, είμαι ο τύπος της ελπίδας, της αλλαγής. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αισθάνονται απογοητευμένοι. Μπορούμε καλύτερα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί κάποιος θα πίστευε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταρακουνήσει τα πράγματα με έναν καλό τρόπο για εσάς» τόνισε ο Ομπάμα.

Επιστρέφοντας στο μήνυμα που μοιράστηκε με τους μαύρους ψηφοφόρους νωρίτερα την ημέρα, ο Ομπάμα πρόσθεσε αργότερα: «Συγγνώμη, κύριοι, το έχω παρατηρήσει αυτό, ειδικά με μερικούς άνδρες που φαίνεται να πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του Τραμπ να εκφοβίζει και να υποτιμά τους ανθρώπους είναι σημάδι δύναμης. Και είμαι εδώ για να σας πω: αυτό δεν είναι η πραγματική δύναμη. Δεν ήταν ποτέ.

«Η πραγματική δύναμη είναι να βοηθάς τους ανθρώπους που το χρειάζονται και να υπερασπίζεσαι αυτούς που δεν μπορούν πάντα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, αυτό πρέπει να θέλουμε για τις κόρες και τους γιους μας, και αυτό θέλω να δω και από έναν πρόεδρο των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

