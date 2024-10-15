Με μόλις δυο εβδομάδες να απομένουν για την κάλπη της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο να εγκαταλείπουν τους Δημοκρατικούς παραδοσιακοί ψηφοφόροι, όπως οι μαύροι και οι Λατίνοι, κοινά που έφεραν τους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και εξαρτάται όλο και περισσότερο από λευκούς ψηφοφόρους που ιστορικά ευθυγραμμίζονταν περισσότερο με τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι μαύροι και οι Λατίνοι ψηφοφόροι, δύο βασικοί πυλώνες των Δημοκρατικών, έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα σε εντυπωσιακούς αριθμούς, σύμφωνα με το BBC. Συγκεκριμένα, όπως μαρτυρούν δημοσκοπήσεις των New York Times/Sienna, η Χάρις απολαμβάνει εμπιστοσύνη του 78% στους κόλπους των μαύρων και Λατίνων ψηφοφόρων, ενώ στο σύνολο του Δημοκρατικού κόμματος το ποσοστό αυτό «άγγιζε» το 90% στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Οι διαρροές, εάν διατηρηθούν μέχρι την ημέρα των εκλογών, θα καταστήσουν την πορεία της Χάρις προς τη νίκη πολύ πιο δύσκολη, περιπλέκοντας τις προσπάθειές της τόσο σε μεγάλες πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια και το Ντιτρόιτ όσο και σε περιοχές που αποτελούν πεδίο μάχης στη Ζώνη του Ήλιου, όπως η Τζόρτζια και η Αριζόνα.

Μια νίκη της θα στηριζόταν πλέον στην υποστήριξη και την προσέλκυση λευκών ψηφοφόρων των προαστίων με πανεπιστημιακή μόρφωση, συμπεριλαμβανομένων ψηφοφόρων που παραδοσιακά έκλιναν προς τους Ρεπουμπλικανούς μέχρι την εποχή του Τραμπ.

«Τα πάει πολύ καλά στις περιαστικές περιοχές που βάφτηκαν μπλε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ηγεσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Πάτρικ Μάρεϊ, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων του Πανεπιστημίου Monmouth. «Αυτό είναι που την κρατάει στην κούρσα αυτή τη στιγμή, ενώ χάνει μία ή δύο μονάδες λόγω της λιγότερο ένθερμης υποστήριξης μεταξύ των ανδρών των πόλεων».

Κυριαρχία Τραμπ σε όλες τις φυλές και τις εθνικότητες της εργατικής τάξης

Η δυσχερής θέση της Αμερικανίδας αντιπροέδρου είναι η πιο σαφής ένδειξη των μορφών με τις οποίες ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί νέες πολιτικές συμμαχίες οι οποίες θα μπορούσαν να τροποποιήσουν ριζικά τη σύνθεση των δύο μεγάλων κομμάτων.

Από την άνοδο του Τραμπ πριν από σχεδόν μια δεκαετία, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν κερδίσει τους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης σε όλες τις φυλές και τις εθνικότητες, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν γίνει όλο και περισσότερο το κόμμα ψηφοφόρων με πανεπιστημιακή μόρφωση και υψηλά εισοδήματα.

Πρόκειται για μια πιθανή αναδιάταξη που πολλοί Δημοκρατικοί δεν περίμεναν να συμβεί. Όταν ο κ. Ομπάμα έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος το 2009, το κόμμα του υιοθέτησε την υπόθεση ότι ένα πιο πολύμορφο εκλογικό σώμα θα καθιστούσε το κόμμα κυρίαρχο στις προεδρικές εκλογές.

Και όμως πολλοί πίστευαν ότι η άνοδος του Τραμπ, ο οποίος υποδαυλίζει με θέρμη τις φυλετικές αντιθέσεις, απλώς θα επιτάχυνε την εμπέδωση μιας διαρκούς πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στο εκλογικό σώμα.

Οι Δημοκρατικοί δεν κέρδισαν ποτέ την πλειοψηφία των λευκών ψηφοφόρων συνολικά ή των λευκών γυναικών στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, και δεν είναι σαφές πόσα περιθώρια έχει η Χάρις για να ενισχυθεί. Πάντως, οι ψηφοφόροι με πανεπιστημιακή μόρφωση τείνουν να συμμετέχουν στις εκλογές σε υψηλά ποσοστά.

Το επιτελείο του Τραμπ αναλαμβάνει το δικό της ριψοκίνδυνο στοίχημα βασιζόμενη στην υποστήριξη των περιστασιακών και νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι λιγότερο αξιόπιστοι. Ο Τραμπ τα πάει καλύτερα με τους μαύρους και τους λατινοαμερικάνους ψηφοφόρους που δεν ψήφισαν το 2020 παρά με τους τακτικούς ψηφοφόρους.

Η εκστρατεία του Τραμπ φλέρταρε επιθετικά με τους μαύρους και τους λατινοαμερικάνους ψηφοφόρους, εν μέρει βασιζόμενη σε καλλιτέχνες του χιπ-χοπ και σε διαδικτυακούς influencers.

Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν βαθύτατα για το πώς αυτή η απογοήτευση θα αποτυπωθεί στην κάλπη τον επόμενο μήνα. Στις αμφίρροπες πολιτείες οι διοργανωτές των Δημοκρατικών εκφράζουν την ανησυχία τους ότι οι ψηφοφόροι που τους έχουν υποστηρίξει σε προηγούμενες εκλογές θα μείνουν φέτος απόμακροι.

Ο Αϊζάια Τόμας, δημοτικός σύμβουλος στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας προσέγγισης μαύρων ανδρών για την υποστήριξη της κ. Χάρις, δήλωσε ότι σπάνια βρίσκει μαύρους ψηφοφόρους που σχεδιάζουν να ψηφίσουν τον κ. Τραμπ. Η μεγαλύτερη ανησυχία του, είπε, είναι η απάθεια.

«Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται να μην ψηφίσουν καθόλου», είπε. «Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πίεση που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Ένα ακόμα παράδειγμα ανατροπής των προβλέψεων της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών, είναι το γεγονός ότι οι νέοι μαύροι και ισπανόφωνοι ψηφοφόροι είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τον κ. Τραμπ από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψηφοφόροι και αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή ενίσχυσης γι’ αυτόν.

