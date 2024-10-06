Κάμαλα Χάρις: Η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να πιέζει Ισραήλ για εκεχειρία στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουν να ασκούν "πίεση" στο Ισραήλ και τις χώρες της περιοχής για τον σκοπό αυτό, δηλώνει η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με αποσπάσματα τηλεοπτικής της συνέντευξης που προβλήθηκαν σήμερα.

Η Ουάσινγκτον εργάζεται για την "ανάγκη μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων και την επίτευξη εκεχειρίας. Και δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στο Ισραήλ και στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων ηγετών", τονίζει η υποψήφια των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο στην εκπομπή του δικτύου CBS "60 Λεπτά".

Αποσπάσματα της συνέντευξης, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί ολόκληρη τη Δευτέρα, μεταδόθηκαν την παραμονή της πρώτης επετείου από την επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Όταν ερωτάται εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ακούει, η Χάρις απαντά ότι οι αμερικανικές πιέσεις μπορεί να "οδήγησαν σε έναν ορισμένο αριθμό αλλαγών στην περιοχή εκ μέρους του Ισραήλ", χωρίς να διευκρινίζει.

Η Χάρις παρέκαμψε ερώτηση στη συνέντευξη σχετικά με το εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ένας "πραγματικός στενός σύμμαχος".

"Νομίζω, με όλο τον σεβασμό, ότι το πραγματικό ερώτημα είναι: έχουμε μια σημαντική συμμαχία μεταξύ του αμερικανικού λαού και του ισραηλινού λαού; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ναι", προσθέτει.

Αναφερόμενη στην επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ την περασμένη Τρίτη, η Κάμαλα Χάρις επιμένει "στην επιτακτική ανάγκη να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να μπορέσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι σε επιθέσεις αυτού του είδους", επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ουάσινγκτον να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη άμυνα.

"Τώρα η δουλειά που κάνουμε σε διπλωματικό επίπεδο με την ηγεσία του Ισραήλ είναι μια συνεχής επιδίωξη να κάνουμε σαφείς τις αρχές μας", επισημαίνει.

Το Ιράν εκτόξευσε την περασμένη Τρίτη σχεδόν 200 πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν με τη συνδρομή αρκετών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει την εκστρατεία σφοδρών βομβαρδισμών κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έχει υποσχεθεί ότι θα απαντήσει, προκαλώντας φόβους για περιφερειακή ανάφλεξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

