Λονδίνο: Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

Τη λύση «δημιουργίας δύο κρατών» υποστηρίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός με άρθρο του στους Times του Λονδίνου.Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς προς το Ισραήλ στην 7η Οκτωβρίου που σήμανε την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Σχεδόν κάθε Σάββατο από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα, διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης διοργανώνονται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις μεγαλύτερες να διοργανώνονται στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου.



Η μεγαλύτερη από τις πρόσφατες συγκεντρώσεις

Μια τέτοια ήταν και η χθεσινή με την Μητροπολιτική αστυνομία να δηλώνει ότι, «μοιάζει να είναι η μεγαλύτερη από τις πρόσφατες συγκεντρώσεις» χωρίς όμως να μπορεί να ορίσει τον ακριβή αριθμό των συγκεντρωμένων. «Κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα», «Κάτω τα χέρια από τον Λίβανο» ήταν κάποια από τα βασικά συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές ή κρατούσαν στα χέρια τους ως πλακάτ. Αναρίθμητες ήταν και οι σημαίες της Παλαιστίνης μέχρι να φτάσουν όλοι στην πλατεία Τραφάλγκαρ ενώ συμβολικά οι διαδηλωτές βρέθηκαν μπροστά από «εταιρείες και ιδρύματα» που είναι «συνένοχοι στα εγκλήματα του Ισραήλ» όπως η τράπεζα Barclays και το Βρετανικό Μουσείο.Η εκδήλωση που οργανώθηκε από ομάδες συμπεριλαμβανομένης και της «Palestine Solidarity Campaign», είχε και ομιλίες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο της Ντάουνινγκ Στριτ με ομιλητές τον πρώην ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν και τον πρώην πρωθυπουργό της Σκωτίας Χούμζα Γιουσάφ.Παρά την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας οι εντάσεις δεν έλειψαν. Η Μητροπολιτική αστυνομία συνέλαβε 17 άτομα, έξι για επίθεση (τρεις εκ των οποίων σε υπάλληλο έκτακτης ανάγκης), οχτώ για αδικήματα δημόσιας τάξης (τέσσερις εκ των οποίων για ρατσιστικά κίνητρα), ένας για παραβίαση των όρων του νόμου περί δημόσιας τάξης (Public Order Act) και δύο για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης.Σήμερα, η εφημερίδα «Telegraph» δείχνει σε άρθρο της φωτογραφίες διαδηλωτών με πλακάτ τα οποία έγραφαν «Αγαπώ την Χεζμπολάχ» και ότι «η Χεζμπολάχ δεν είναι τρομοκράτες». Βέβαια, υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου την έχει ανακηρύξει τρομοκρατική οργάνωση.Στον αντίποδα, σήμερα Κυριακή μια εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί στο Χάιντ Παρκ και διοργανώνεται από οργανισμούς της εβραϊκής κοινότητας όπως το Board of Deputies of British Jews και το Jewish Leadership Council.«Λύση των δύο κρατών» επιμένει ο ΣτάρμερΤην ίδια ώρα, σήμερα αποκλειστικό άρθρο του Κιρ Στάρμερ στους Times του Λονδίνου έχει τίτλο «το να τραυματίσεις μια γενιά δεν θα θεραπεύσει την Μέση Ανατολή» με τον Βρετανό πρωθυπουργό να τονίζει ξανά ότι «μόνο η λύση των δύο κρατών θα μπορέσει να σπάσει τον κύκλο της βίας». Παράλληλα, ο Στάρμερ πρόσθεσε όμως ότι «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα», προσπαθώντας να βρει μία μέση οδό στις απόψεις των Βρετανών πολιτών που για την ώρα μοιάζουν διχασμένοι για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.