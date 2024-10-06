Επικοινωνία είχαν λίγο νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη θέση του Ισραήλ ότι, δεδομένης της στήριξης του Ιράν σε όλα τα μέρη του άξονα τρομοκρατίας, το Ισραήλ αναμένει από τους φίλους του να το στηρίξουν και να μην επιβάλουν περιορισμούς που θα ενισχύσουν τον ιρανικό άξονα του "κακού".

Επίσης, τόνισε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ δημιουργούν μια ευκαιρία να αλλάξει η πραγματικότητα στον Λίβανο υπέρ της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προωθήσουν τον διάλογο για το θέμα αυτό κατά την επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιήσει ταξίδι στο Ισραήλ, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

"!Ντροπή τους"

Η επικοινωνία μεταξύ των δυο ηγετών έρχεται ύστερα από τη διπλωματική κρίση, που δημιούργησε η έκκληση Μακρόν να σταματήσουν οι παραδόσεις στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού που χρησιμοποιείται στη Λωρίδα της Γάζας. Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος «αν καλούμε για κατάπαυση του πυρός, δεν είναι συνεπής στάση να προμηθεύουμε όπλα».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δυο ημέρες προτού τιμηθεί η επέτειος της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Ντροπή τους» είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης αναφερόμενος στον Γάλλο πρόεδρο και άλλους δυτικούς ηγέτες που κατ’ αυτόν θέλουν την επιβολή εμπάργκο όπλων στον στρατό του.

Δεν κάνει πίσω ο Μακρόν

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Γαλλία από την πλευρά της αναφέρει πως Μακρόν και Νετανιάχου κατά τη συνομιλία τους «αναγνώρισαν τις διαφορές απόψεων, καθώς και την επιθυμία τους να κατανοήσουν ο ένας από τον άλλον». Τόνισε όμως πως ο Γάλλος ηγέτης δεν θα κάνει πίσω από την θέση του να σταματήσει η προμήθεια όπλων στο Ισραήλ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική κυβέρνηση αναφέρει πως οι δυο άντρες συνομίλησαν «με απόλυτη ειλικρίνεια και με σεβασμό για τη φιλία μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ». Ωστόσο, συνεχίζει η ανακοίνωση, ο Μακρόν επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Γαλλίας για την ασφάλεια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Γαλλία συμμετείχε στην υπεράσπιση του Ισραήλ από τις ιρανικές επιθέσεις. «Την παραμονή της πρώτης επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του γαλλικού λαού προς τον ισραηλινό λαό, ιδιαίτερα προς τα θύματα, τους ομήρους και τους αγαπημένους τους», σημειώνει το γραφείο του Μακρόν. «Όπως όλοι, έτσι και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του κατά της τρομοκρατίας. Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των πολιτών του πρέπει να σταματήσουν, είτε αυτές πραγματοποιούνται από το Ιράν είτε από τους πληρεξουσίους του στην περιοχή». Επιπρόσθετα, ο Μακρόν δήλωσε πως "έφτασε η στιγμή για κατάπαυση του πυρός". «Οι παραδόσεις όπλων, η παράταση του πολέμου στη Γάζα και η επέκτασή του στον Λίβανο δεν μπορούν να δημιουργήσουν την ασφάλεια που αναμένουν οι Ισραηλινοί, αλλά και οι υπόλοιποι λαοί στην περιοχή», είπε ο Μακρόν στον Νετανιάχου. "Πρέπει να καταβάλουμε αμέσως αποφασιστική προσπάθεια η οποία θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τις πολιτικές λύσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του Ισραήλ και των υπολοίπων στη Μέση Ανατολή."

Πηγή: skai.gr

