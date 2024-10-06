Διευρύνεται η ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βόρειο Ισραήλ καθώς ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τις περιοχές που περιβάλλουν τις κοινότητες Manara, Yiftah και Malkia στο βόρειο Ισραήλ ως κλειστή στρατιωτική ζώνη μετά από αξιολόγηση της κατάστασης την Κυριακή.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκκένωση των κατοίκων από 19 ακόμη χωριά στο νότιο Λίβανο, που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο στρατός είπε στους κατοίκους να μετακινηθούν περίπου 50 χιλιόμετρα πιο μακριά στη χώρα.

«Πρέπει να μετακινηθείτε αμέσως στα βόρεια του ποταμού Αουάλι. Σώστε τις ζωές σας και εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», δήλωσε στο X την Κυριακή ο Avichay Adraee, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στα Αραβικά.

Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί μια σειρά ισραηλινών προειδοποιήσεων εκκένωσης την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες επηρεάζουν πλέον συνολικά 124 χωριά.

Ο ποταμός Αουάλι βρίσκεται βόρεια της πόλης της Σιδώνας και ακριβώς νότια της Βηρυτού. Η συνολική χερσαία μάζα νότια του ποταμού μέχρι τα ισραηλινά σύνορα αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της λιβανικής επικράτειας.

Ο εκπρόσωπος των IDF επανέλαβε επίσης τις προηγούμενες προειδοποιήσεις του προς τους κατοίκους να αποφεύγουν να ταξιδεύουν «χρησιμοποιώντας οχήματα» περαιτέρω στον νότιο Λίβανο από βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 18 μίλια από τα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

