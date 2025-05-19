Κάμαλα Χάρις για Τζο Μπάιντεν: «Είναι μαχητής»

Η Δημοκρατική πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ (2021-2025) κι ατυχήσασα υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις δήλωσε πως αισθάνθηκε «θλίψη» όταν πληροφορήθηκε την είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από καρκίνο.

«Ο Νταγκ και εγώ είμαστε λυπημένοι που μάθαμε για τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη στον Πρόεδρο Μπάιντεν. Τον έχουμε - μαζι με ολόκληρη την οικογένειά του - στις καρδιές και στις προσευχές μας αυτή την περίοδο.

«Ο Τζο είναι μαχητής - και ξέρω πως θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του», σημείωσε μέσω X η Δημοκρατική, που αντικατέστησε τον Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024, με φόντο τις ανησυχίες για την κατάσταση της σωματικής υγείας και της πνευματικής οξύτητας του ογδοντάρη τότε αρχηγού του κράτους.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025

