Κάμαλα Χάρις για Τζο Μπάιντεν: «Είναι μαχητής»

«Θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του» έγραψε η ατυχήσασα υποψήφια πρόεδρος

χαρισ μπαιντεν

Η Δημοκρατική πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ (2021-2025) κι ατυχήσασα υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις δήλωσε πως αισθάνθηκε «θλίψη» όταν πληροφορήθηκε την είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από καρκίνο.

«Ο Νταγκ και εγώ είμαστε λυπημένοι που μάθαμε για τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη στον Πρόεδρο Μπάιντεν. Τον έχουμε - μαζι με ολόκληρη την οικογένειά του - στις καρδιές και στις προσευχές μας αυτή την περίοδο. 

«Ο Τζο είναι μαχητής - και ξέρω πως θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του», σημείωσε μέσω X η Δημοκρατική, που αντικατέστησε τον Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024, με φόντο τις ανησυχίες για την κατάσταση της σωματικής υγείας και της πνευματικής οξύτητας του ογδοντάρη τότε αρχηγού του κράτους.

