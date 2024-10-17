Κάμαλα Χάρις για θάνατο Σινουάρ: Δικαιοσύνη

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια για τον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου είπε ότι η εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ ήταν ένα «βήμα προόδου» για την εξάλειψη της απειλής που συνιστά η Χαμάς για το Ισραήλ.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη», είπε η Κάμαλα Χάρις μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. «Ο Σινουάρ ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου και των ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα», πρόσθεσε.

«Αυτή η στιγμή μας παρέχει μια ευκαιρία να τελειώσουμε επιτέλους τον πόλεμο στη Γάζα. Σήμερα, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι οικογένειες των θυμάτων της Χαμάς θα νιώθουν ένα αίσθημα ανακούφισης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

