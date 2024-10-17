Γαλλία: Πότε θα έρθει η Αναγέννηση στην αυτοκίνηση;

Από την κρίση στις πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν γλίτωσε τελικά ούτε η Γαλλία. Στην Έκθεση Αυτοκινήτου Παρισίου όμως οι ενδείξεις μοιάζουν θετικές – μεταξύ άλλων και επειδή, έπειτα από μία περίοδο κατά την οποία ήταν αβέβαιη η συνέχιση της Έκθεσης, τώρα αυτή έχει αρχίσει να προσελκύει και πάλι περισσότερους κατασκευαστές.



Ο δρόμος πάντως ως την Αναγέννηση της Γαλλίας στον χώρο της αυτοκίνησης, για την οποία μίλησε ο πρόεδρος Μακρόν πριν από δύο χρόνια στα πλαίσια της Έκθεσης, είναι ακόμη μακρύς. Η χώρα προσπαθεί να ανεβάσει τις πωλήσεις μέσω επιδοτήσεων και των λεγόμενων κοινωνικών μισθώσεων.

Στο 25% το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 11,1%, ενώ των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατά 15,2 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις νέες ταξινομήσεις ανήλθε σε 17% - ένα ποσοστό που «σκαρφαλώνει» στο 25%, εάν συνυπολογίσει κανείς και τα υβριδικά μοντέλα.



Πάνω από το 50% των νέων ταξινομήσεων αποτελούν μοντέλα της Renault και του ομίλου Stellantis, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες Peugeot και Citroën. Η πιο επιτυχημένη γερμανική εταιρεία παραμένει η Volkswagen με τα μοντέλα T-Roc, Golf και Polo.

Μικρή μείωση στις επιδοτήσεις

Η επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου μειώθηκε τον Φεβρουάριο από 5.000 σε 4.000 ευρώ. Για τους πολίτες με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ η επιδότηση διατηρήθηκε στα 7.000 ευρώ. Πέραν αυτού τα μοντέλα για τα οποία προβλέπεται χρηματοδότηση περιορίστηκαν.



Φέτος οι επιδοτήσεις για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ – πέρυσι δαπανήθηκαν εν τέλει 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα απ’ όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Επί του παρόντος υπάρχει ανησυχία πως οι επιδοτήσεις θα χρειαστεί να μειωθούν περαιτέρω, μιας και η Γαλλία πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες της εξαιτίας του υψηλού δημοσίου χρέους της.

Τι είναι οι «κοινωνικές μισθώσεις»;

Στη Γερμανία οι γαλλικές κοινωνικές μισθώσεις θεωρούνται ως πρότυπο για την προώθηση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Οι κοινωνικές μισθώσεις γνώρισαν μεγάλη άνθηση κατά τις αρχές του έτους, ωστόσο ανεστάλη για φέτος εξαιτίας του ότι δεν υπήρχαν αρκετά κατάλληλα αυτοκίνητα.



Το πρόγραμμα αφορά ένα είδος μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το κράτος έναντι ενός ποσού από 100 ευρώ τον μήνα. Απευθύνεται σε πολίτες χαμηλότερου εισοδήματος, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για τη δουλειά τους και που χρειάζονται να διανύσουν τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα για να πάνε από το σπίτι τους στον χώρο εργασίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η τιμή του αυτοκινήτου να μην ξεπερνάει τις 47.000 ευρώ και να ζυγίζει λιγότερο από 2,4 τόνους.



Αρχικά η κυβέρνηση υπολόγιζε 20.000 με 25.000 συμβάσεις μίσθωσης για το 2024. Τελικά όμως προέκυψαν μέσα σε λίγες εβδομάδες 50.000 ενδιαφερόμενοι – και το πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί το 2025.

Πληθαίνουν οι σταθμοί φόρτισης

Κατά τα τέλη Ιουλίου 2024 η Γαλλία διέθετε 143.678 δημόσιους σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα – 37% περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έως το 2035 ο αριθμός των δημοσίων σταθμών φόρτισης θα πρέπει να έχει ανέβει στις 300.000 έως και 400.000, προκειμένου να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 12 εκατομμυρίων ηλεκτροκίνητων οχημάτων που υπολογίζεται πως θα υπάρχουν τότε στη Γαλλία.



Σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται αυτήν τη στιγμή και η Γερμανία, όπου υπάρχουν 145.857 δημόσιοι σταθμοί φόρτισης.

Η "La Bagnole” και πάλι δημοφιλής

Σε μία πρόσφατη συνέντευξή του με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει για τη σχέση των Γάλλων με το αυτοκίνητο: «Είμαστε δεμένοι με το αυτοκίνητο, το αγαπάμε. Και εγώ το αγαπώ».



Η "bagnole” (κάτι σαν τη «σακαράκα»), όπως χαρακτήρισε ο Μακρόν το αυτοκίνητο, γίνεται ξανά δημοφιλέστερη και στη νέα γενιά, όπως δείχνει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Cetelem. Οι νέοι αγαπούν και αυτοί το αυτοκίνητο και θέλουν οπωσδήποτε να έχουν ένα. Το 86% των ερωτηθέντων Γάλλων ηλικίας έως 30 ετών δηλώνει πως είναι δεμένο με το αυτοκίνητό του – ένα ποσοστό που και στη Γερμανία είναι αντίστοιχα υψηλό φτάνοντας στο 84%.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

