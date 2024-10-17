Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την Πέμπτη στους βασικούς άξονες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ακανθώδους ζητήματος της μετανάστευσης, στέλνοντας ένα μήνυμα υποστήριξης στην Πολωνία, η οποία απείλησε να αρνηθεί αιτήματα ασύλου που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν επιτρέπεται να κάνουν κατάχρηση των αξιών μας», αναφέρεται στα συμπεράσματα. «Κρίσιμες καταστάσεις απαιτούν κρίσιμα μέτρα».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν επίσης την Κομισιόν να υποβάλει μια «νέα νομοθετική πρόταση» για την απέλαση ατόμων, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί αλλά εξακολουθούν να ζουν στην ΕΕ.

Ζήτησαν επίσης «νέους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης», χωρίς να διευκρινίσουν ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες.

