Διπλή ή αλλιώς αμφίπλευρη πνευμονία, εμφάνισε ο Πάπας Φραγκίσκος, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τη θεραπεία για τον 88χρονο ποντίφικα, ανακοίνωσε το Βατικανό την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι εργαστηριακές εξετάσεις, η ακτινογραφία θώρακος και οι κλινικές εξετάσεις του Αγίου Πατέρα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια περίπλοκη εικόνα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η αξονική τομογραφία θώρακα που έκανε ο Άγιος Πατέρας σήμερα το απόγευμα έδειξε την έναρξη αμφίπλευρης πνευμονίας που απαιτεί περαιτέρω φαρμακευτική θεραπεία», προστίθεται.

«Παρόλα αυτά, ο Πάπας Φραγκίσκος παραμένει σε καλή διάθεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η διπλή πνευμονία είναι μια λοίμωξη που επηρεάζει και τους δύο πνεύμονες και μπορεί να δυσκολέψει την αναπνοή. Ο πάπας Φραγκίσκος έπασχε από λοίμωξη του αναπνευστικού για περισσότερο από μια εβδομάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου. Είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε πνευμονικές λοιμώξεις γιατί ως νεαρός ενήλικας εμφάνισε πλευρίτιδα και του αφαιρέθηκε μέρος του ενός πνεύμονα. Ένας αξιωματούχος του Βατικανού, μιλώντας στο παρασκήνιο νωρίτερα την ημέρα, είπε ότι ο ποντίφικας δεν είχε τοποθετηθεί σε μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής και ανέπνεε μόνος του.

Πριν από την τελευταία δήλωση, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις στο ημερολόγιο του Πάπα είχαν ακυρωθεί μέχρι την Κυριακή. Ο Πάπας επρόκειτο να ηγηθεί πολλών εκδηλώσεων το Σαββατοκύριακο για το Καθολικό Ιερό Έτος 2025, το οποίο θα διαρκέσει έως τον επόμενο Ιανουάριο. Είναι μια ειδική περίοδος έκφρασης μεταμέλειας και συγχώρεσης για τους Καθολικούς και το Βατικανό αναμένει 32 εκατομμύρια τουρίστες να επισκεφθούν τη Ρώμη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Βατικανό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι γιατροί άλλαξαν τη φαρμακευτική θεραπεία του Πάπα για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν μια «σύνθετη κλινική περίπτωση». Το περιέγραψαν ως «πολυμικροβιακή λοίμωξη της αναπνευστικής οδού».

Οι γιατροί λένε ότι μια πολυμικροβιακή λοίμωξη εμφανίζεται όταν εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι μικροοργανισμοί και μπορεί να προκληθεί από βακτήρια, ιούς ή μύκητες. Το Βατικανό είπε ότι ο Φραγκίσκος θα παραμείνει στο νοσοκομείο για όσο διάστημα χρειαστεί. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Πάπας πάσχει από βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη. Ενώ μια βακτηριακή λοίμωξη μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά, οι ιογενείς λοιμώξεις δεν μπορούν. Οι ιοί συνήθως πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι το τέλος της, αλλά ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί με άλλα φάρμακα για να μειώσει τον πυρετό ή να βοηθήσει το σώμα του να καταπολεμήσει τη λοίμωξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.