Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κατηγορείται για άλλη μια απόπειρα βιασμού, αυτήn τη φορά από μια 49χρονη που εργάζεται στη Wall Street, σύμφωνα με τη New York Post.

Σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, η οποία κατατέθηκε την περασμένη Τρίτη (13/01) στα δικαστήρια της Φλόριντα, η υπόθεση φέρεται να έλαβε χώρα στο VIP μπάνιο στο Kaseya Center, έδρα των Μαϊάμι Χιτ, κατά τη διάρκεια αγώνα των τελικών του NBA, που διεξήχθη στις 9 Ιουνίου 2023, κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Ιρλανδός μαχητής του UFC αρνείται τους ισχυρισμούς.

Η γυναίκα εγγυάται ότι ο ΜακΓκρέγκορ την πήγε στο μπάνιο και ότι οι φύλακες εμπόδισαν έναν φίλο να τη βοηθήσει. Ο μαχητής φέρεται να ήταν μεθυσμένος και «εκτός ελέγχου», έχοντας επιχειρήσει «μη συναινετική» σεξουαλική επαφή, τοποθετώντας το πρόσωπό της στον τοίχο, κρατώντας την, ενώ φέρεται να προσπαθούσε να τη βιάσει. Μετά την έφτυσε όταν προσπάθησε να φύγει.

Η καταγγέλλουσα λέει ότι υπέστη «σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική βλάβη», για αυτό και υπέβαλε καταγγελία. Η ποινική κατηγορία αποσύρθηκε, αλλά η υπεράσπιση υπέβαλε πλέον πολιτική μήνυση.

The Miami Heat and Conor McGregor are being sued over an alleged sexual assault at a 2023 NBA Finals game, per @nypost



“This lawsuit accuses McGregor of battery and the arena with gross negligence in keeping a safe atmosphere by continuing to serve the boxer alcoholic beverages… pic.twitter.com/ocS0Sxb2Cn — NBACentral (@TheDunkCentral) January 15, 2025

«Η πελάτισσά μου σκέφτηκε πολύ και σκληρά για την απόφαση να ακολουθήσει μια πολιτική καταγγελία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στη δουλειά της στη Wall Street. Ωστόσο, ο κύριος στόχος της για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να προειδοποιήσει και να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες να αναφέρουν περιπτώσεις σεξουαλική κακοποίηση», είπε ο Τζιμ Νταν, σημειώνοντας ότι η πελάτισσα του θέλει να αποζημιωθεί οικονομικά για τις ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξόδων.

Ο δικηγόρος του ΜακΓκρέγκορ εξέδωσε δήλωση. «Μετά από μακρά έρευνα που διεξήχθη τότε, η εισαγγελία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε υπόθεση. Σχεδόν δύο χρόνια και τρεις δικηγόροι αργότερα, ο καταγγέλλων έχει μια νέα ψευδή ιστορία. Είμαστε βέβαιοι ότι και αυτή η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το κατηγορητήριο αναφέρεται στο επεισόδιο στο οποίο ο ΜακΓκρέγκορ γρονθοκόπησε τη μασκότ των Μαϊάμι Χιτ στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το θύμα ισχυρίζεται ότι το προσωπικό του περιπτέρου έδωσε στον Ιρλανδό προνομιακή μεταχείριση μετά το περιστατικό και κατηγορεί τους Heat για αμέλεια.

Ένοχος για βιασμό σε ξενοδοχείο του Δουβλίνου τον Δεκέμβριο του 2018.

Υπενθυμίζεται ότι περί τα τέλη Νοεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας στο πλαίσιο αστικής δίκης δικαίωσε τη γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Ιρλανδό αθλητή ότι τη βίασε σε ξενοδοχείο στο Δουβλίνο τον Δεκέμβριο του 2018.

Το δικαστήριο διέταξε τον McGregor να πληρώσει σχεδόν 250.000 ευρώ ως αποζημίωση στη Nikita Hand.

Οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι ο Ιρλανδός μαχητής μικτών πολεμικών τεχνών επιτέθηκε στη Nikita Hand σε ξενοδοχείο του Δουβλίνου τον Δεκέμβριο του 2018.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο την Παρασκευή, η Χαντ είπε ότι η ιστορία της ήταν «μια υπενθύμιση ότι όσο και να φοβάσαι να μιλήσεις, έχεις φωνή».

Πηγή: skai.gr

