Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρκαγιών στο ευρύτερο Λος Άντζελες θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή «για τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμη» προτού μπορέσουν να επιστρέψουν, προειδοποίησαν οι αρχές χθες Πέμπτη, καθώς εκφράζονται φόβοι για κατολισθήσεις και έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Πολλοί κάτοικοι «διαμαρτύρονται, εκνευρίζονται, διερωτώνται ‘γιατί συνεχίζουν να μας κρατούν μακριά από τα σπίτια μας’», είπε χαρακτηριστικά ο Ρόνεν Μιζ στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KTLA.

Η απόγνωση πολλών εντείνεται, καθώς οι αρχές έχουν δώσει διαταγές που τους εμποδίζουν να επιστρέψουν, ακόμη κι αν υπάρχει πιθανότητα τα σπίτια τους να μην υπέστησαν καμιά ζημιά από τις πυρκαγιές που ρήμαξαν προάστια της καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, μετατρέποντας πάνω από 160.000 στρέμματα σε αποκαΐδια τις τελευταίες κάπου δέκα μέρες.

Υπάρχουν λόγοι: η κατάσταση είναι ακόμη επικίνδυνη, εξήγησαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτρισμού, αερίου, αποχέτευσης είναι εκτεταμένες. Τοξικά απορρίμματα έχουν σκορπιστεί παντού. Ο κίνδυνος κατολισθήσεων μεγεθύνεται.

«Θα χρειαστεί μια στιγμή», προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα. «Θα πω τουλάχιστον μια εβδομάδα επιπλέον, κι αυτή είναι απλά εκτίμηση, νομίζω πως θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα απ’ αυτό», συμπλήρωσε.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές που έπληξαν κυρίως την κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, και το εύπορο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, βορειοδυτικά της μεγαλούπολης.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς ομάδες έρευνας συνεχίζουν να χτενίζουν τα συντρίμμια.

Το γεγονός πως «νομίζουμε πως μπορεί να έχουμε κι άλλα θύματα» σε κάποιες πυροπαθείς περιοχές είναι από τους λόγους που απαγορεύεται σε εκτοπισμένους να επιτρέψουν, εξήγησαν οι αρχές.

Ομάδες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA), άρχισαν χθες επιθεωρήσεις και να μαζεύουν εντομοκτόνα, καύσιμα, μπαταρίες λιθίου κι άλλες επικίνδυνες ουσίες από τα βουνά συντριμμιών, προτού γίνουν επικίνδυνα, αποσυντεθούν ή παρασυρθούν.

Αυτό που τους ανησυχεί είναι το ενδεχόμενο να σημειωθούν βροχές μετά την εξαιρετικά ξηρή περίοδο που έζησε το Λος Άντζελες.

Οι δρόμοι μέσω των οποίων θα γινόταν εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων στις δυο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο «έχουν υποστεί ζημιές», σημείωσε ο διευθυντής δημοσίων έργων της κομητείας Μαρκ Πεστρέλα, προσθέτοντας «σε περίπτωση ισχυρών βροχών, αναμένουμε ότι όλη η συνοικία και οι δρόμοι μπορεί να χτυπηθούν από χειμάρρους νερού και λάσπης που παρασέρνουν συντρίμμια».

Λόφοι στο ευρύτερο Λος Άντζελες έχουν αποσταθεροποιηθεί από τις πυρκαγιές και από τις πελώριες ποσότητες νερού που χρησιμοποίησαν οι πυροσβέστες για να τις σβήσουν.

Ακόμη και κτίρια που μοιάζουν να είναι άθικτα μπορεί να χτυπηθούν από κατολισθήσεις, σημείωσε ο κ. Πεστρέλα.

Φωτογραφίες από σημείο του Πασίφικ Παλισέιντς εικονίζουν σπίτι, που δεν κάηκε, αλλά κόπηκε στα δυο όταν το χτύπησε κατολίσθηση, κατέρρευσε πλαγιά λόφου έπειτα από την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή του Λος Άντζελες, που έπνεαν για πάνω από μια εβδομάδα εξαπλώνοντας ταχύτατα τις φλόγες, εξασθένισαν χθες, βοηθώντας τους πυροσβέστες -όπως και 900 φυλακισμένους, που οδηγήθηκαν στην περιοχή για να τους βοηθήσουν- να σημειώσουν πρόοδο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάνω κάτι για το οποίο είμαι περήφανος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέικομπ Κάστρο, φυλακισμένος για 29 χρόνια, καθώς προετοιμαζόταν σε κέντρο εκπαίδευσης για την κατάσβεση πυρκαγιών που διαχειρίζονται οι σωφρονιστικές αρχές της Καλιφόρνιας. «Μου δίνεται ευκαιρία να λυτρωθώ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

