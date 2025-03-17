Η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλλας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε στους άξονες των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Σχετικά με την Ουκρανία, η κ. Κάλλας δήλωσε ότι «υπάρχει ευρεία πολιτική υποστήριξη για την αμυντική πρωτοβουλία των 40 δισεκατομμυρίων» και ότι «αυτήν τη στιγμή η συζήτηση βρίσκεται στις λεπτομέρειες», καθώς όπως εξήγησε είναι ένα θέμα που είχε διατυπωθεί στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αναφορικά με τις συνομιλίες στην Τζέντα, η ίδια επανέλαβε ότι η «μπάλα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας», επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη Ρωσία». «Όλοι χαιρέτισαν τα αποτελέσματα των συνομιλιών στην Τζέντα. Και τώρα, φυσικά, η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας. Αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή είναι ότι η Ρωσία δεν θέλει πραγματικά την ειρήνη», δήλωσε.

Στις σημερινές συζητήσεις των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε και το θέμα του εκπροσώπου της ΕΕ που θα μπορούσε να συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση. Η ίδια εξήγησε σχετικά ότι πρόκειται για διπλωματία που αλλάζει, καθώς δεν υπάρχει τραπέζι διαπραγματεύσεων. «Θα δούμε την ύπαρξη διαπραγματευτικής ομάδα της ΕΕ και το πώς η ΕΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαπραγμάτευση».

Η Κάγια Κάλλας αναφέρθηκε και στις σχέσεις ΕΕ με ΗΠΑ λέγοντας πως υπήρξε ενημέρωση από τον αρμόδιο Επίτροπο για το θέμα των δασμών και τις εμπορικές σχέσεις. Η ίδια αναφέρθηκε και στο θέμα του Ιράν, λέγοντας πως «το μεγάλο ερώτημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα» δηλώνοντας πως «είναι σημαντικό να βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο σημείο». Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ρωτήθηκε και για τους Ρώσους δημοσιογράφους που εργάζονται στην Ευρώπη και το καθεστώς προσωρινής προστασίας, αλλά και τη χρηματοδότηση για θέμα του Radio Free Europe, με την Κάλλας να δηλώνει ότι τέθηκε το θέμα στους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

