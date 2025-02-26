Η συνάντηση Κάλλας-Ρούμπιο ακυρώθηκε λόγω επιδείνωσης των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ακυρώθηκε ξαφνικά την Τετάρτη.

Και οι δύο πλευρές απέδωσαν την ακύρωση σε προβλήματα που αφορούν στον προγραμματισμό, αλλά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αιφνιδιάστηκαν. Σημειώνεται ότι η Κάλλας είχε προαναγγείλει τις προγραμματισμένες συνομιλίες της με τον Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.

Οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αυξηθεί πρόσφατα και η ακύρωση έρχεται μετά από οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε υπόμνημα που είδε το Associated Press, με την οποία ζητείται από τους Αμερικανούς διπλωμάτες να εντείνουν τις πιέσεις προς την Ευρώπη για την προστασία της ελευθερίας του λόγου και τον τερματισμό αυτού που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει ως χαλαρή μεταναστευτική πολιτική.



Πηγή: skai.gr

