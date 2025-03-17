H εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική τεχνολογία αποτελεί ένα μείζον ζήτημα μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την επικεφαλής για την τεχνολογική κυριαρχία, Χένα Βίρκουνεν, εκατό ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανώσεις ζητούν την προώθηση περισσότερης εγχώριας τεχνολογίας στις ψηφιακές υποδομές της ΕΕ.

Ειδικότερα, εκατό ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των κολοσσών Airbus και Dassault, σε επιστολή τους τονίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει «πιο τεχνολογικά ανεξάρτητη σε όλα τα επίπεδα της κρίσιμης ψηφιακής υποδομής της», όπως αναφέρει το Politico.

Οι υπογράφοντες ζητούν την εφαρμογή της απαίτησης «Buy European» για τις κυβερνήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση για ευρωπαϊκή τεχνολογία, καθώς και τη δημιουργία ταμείου για τη στήριξη επενδύσεων σε βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου, όπως οι εταιρείες μικροτσίπ και κβαντικής τεχνολογίας.

Στην επιστολή οι ευρωπαϊκές εταιρείες επικαλούνται ως ένδειξη των κινδύνων την πρόσφατη ομιλία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση των εμπορικών και τεχνολογικών εντάσεων με την Ουάσινγκτον μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιομηχανική βάση της ΕΕ. Η πρόσφατη διαμάχη για τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο είναι μόνο ένα παράδειγμα της εύθραυστης εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Πέρα από την Airbus και τη Dassault, την επιστολή υπέγραψαν επίσης η γαλλική δημόσια επενδυτική τράπεζα Bpifrance, ευρωπαϊκές εταιρείες cloud, όπως οι Scaleway, OVHCloud και Nextcloud, αρκετές τεχνολογικές βιομηχανικές συμμαχίες, συμπεριλαμβανομένων των France Digital, European Digital SME Alliance και Connect Europe, καθώς και μικρότερες ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Proton και η Ecosia.

Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική τεχνολογία. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα αποθηκεύονται κυρίως σε αμερικανικές υπηρεσίες cloud, με εταιρείες όπως η Amazon, Microsoft και Google να κατέχουν πάνω από τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει μόλις το 10% της παγκόσμιας αγοράς μικροτσίπ. Πιο πρόσφατα, αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI έχουν πάρει το προβάδισμα στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι τα chatbots.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να «κινητοποιήσει τη βιομηχανία» στο πλαίσιο μια «πανευρωπαϊκής στρατηγικής», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αναπτύξει τις δικές της εναλλακτικές λύσεις στους στρατηγικούς αυτούς τομείς, αναφέρει η επιστολή.

Ο Frank Karlitschek, CEO της γερμανικής εταιρείας αποθήκευσης αρχείων Nextcloud, που συνυπέγραψε την επιστολή, δήλωσε ότι «δεν νομίζω ότι ο στόχος είναι να γίνουμε εντελώς ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ ή τον υπόλοιπο κόσμο … αλλά τουλάχιστον να έχουμε κάποια περιουσιακά στοιχεία ώστε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε».

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια του EuroStack, μιας προηγούμενης βιομηχανικής πρωτοβουλίας που προτείνει τη δημιουργία ενός πυρήνα ευρωπαϊκής τεχνολογικής υποδομής σε τρία επίπεδα (υλική υποδομή, ενδιάμεσες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες cloud, και εφαρμογές) με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.